Manu Bahtidão apresenta cover de “The Climb” de Miley Cyrus

A cantora Manu Bahtidão, que recentemente ganhou o Prêmio Multishow na categoria brega do ano, fez uma participação no programa “Domingão com Huck”. Durante sua apresentação, ela interpretou um cover da famosa música “The Climb”, da cantora Miley Cyrus. O momento foi compartilhado no perfil oficial do programa no TikTok e gerou bastante repercussão entre os fãs.

“The Climb” é uma canção lançada em 2009, originalmente gravada por Miley Cyrus para o filme “Hannah Montana: O Filme”. A música também faz parte do EP intitulado “The Time of Our Lives”. Ela teve um grande sucesso, alcançando o quarto lugar na Billboard Hot 100 e recebendo um certificado de 7 vezes platina nos Estados Unidos. Além disso, o single esteve concorrendo ao Grammy na categoria de melhor canção escrita para filmes ou mídia audiovisual.

Recentemente, Miley Cyrus comentou sobre uma restrição que enfrentou em sua carreira: até o ano passado, ela não podia cantar as músicas de “Hannah Montana” em seus shows. A Disney somente liberou esses direitos em 2024, quando Miley foi reconhecida como uma “lenda” na convenção D23 da empresa. Ela expressou sua alegria por finalmente poder cantar suas antigas músicas, afirmando que era triste não poder interpretar canções que pertencem a sua trajetória.

Essa nova fase de Miley Cyrus e a performance de Manu Bahtidão trazem à tona não apenas o legado musical de “Hannah Montana”, mas também a apreciação e o reconhecimento de artistas que, mesmo com restrições, conseguem se reinventar e expressar sua arte.