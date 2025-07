Fase da Lua neste sábado: confira o calendário lunar de julho

Fase da Lua em 19 de outubro de 2025

Neste sábado, dia 19 de outubro de 2025, a Lua está na fase minguante. Essa fase é caracterizada pela crescente diminuição da visibilidade do satélite em relação à Terra. Faltam apenas seis dias para a próxima fase lunar, que será a lua nova, programada para 24 de outubro, às 16h11min.

Calendário Lunar de Outubro

O calendário lunar do mês inclui as seguintes datas importantes:

Lua crescente : 2 de outubro, às 16h30min

: 2 de outubro, às 16h30min Lua cheia : 10 de outubro, às 17h36min

: 10 de outubro, às 17h36min Lua minguante : 17 de outubro, às 21h37min

: 17 de outubro, às 21h37min Lua nova: 24 de outubro, às 16h11min

O mês de outubro começa com a lua crescente, passa pela lua cheia e, em seguida, alcança a fase minguante, encerrando com a lua nova.

O Ciclo Lunar

O ciclo lunar, também conhecido como lunação, tem uma duração média de 29,5 dias, englobando quatro fases principais: nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase dura, em média, sete dias.

Próxima Fase da Lua

A próxima fase da Lua, a lua nova, ocorrerá em 24 de outubro de 2025. Esse evento marca o início de um novo ciclo lunar.

Como Funcionam as Fases da Lua

As diferentes fases da Lua são resultado da interação gravitacional entre o satélite natural, a Terra e o Sol. Essa interação determina a quantidade de luz solar refletida pela Lua, que se manifesta nas quatro fases:

Lua Minguante

Durante a fase minguante, a Lua parece encolher. Do Hemisfério Sul, ela se assemelha à letra "C". Essa fase ocorre quando a luz solar ilumina a parte da Lua que não está visível do nosso planeta.

Lua Nova

Na lua nova, a Lua se encontra na mesma direção do Sol em relação à Terra, fazendo com que não seja visível no céu noturno. Ela está presente durante o dia, mas sua luz não reflete na Terra.

Lua Crescente

Esta fase ocorre quando a parte iluminada da Lua começa a aumentar. No Hemisfério Sul, seu formato se assemelha à letra "C", enquanto no Hemisfério Norte parece um "D".

Lua Cheia

A lua cheia é a fase mais brilhante e visível da Lua, ocorrendo quando ela está diretamente oposta ao Sol. Nesta fase, a Lua reflete a luz solar em toda sua superfície.

Distância da Lua em Relação à Terra

Atualmente, a distância média da Lua em relação à Terra é de aproximadamente 399.877,13 km.

Diferenças na Observação da Lua

Apesar de ser o mesmo corpo celeste, a aparência da Lua varia dependendo da localização do observador. No Hemisfério Sul, a Lua aparece invertida em relação ao Hemisfério Norte. Além disso, a mesma face da Lua é sempre visível da Terra, devido à sincronia entre o movimento de rotação e o de translação do satélite.