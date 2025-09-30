Mansão no deserto de R$ 8,5 milhões tem interior luxuoso

A "Casa de Concreto" voltou a ser assunto nas redes sociais depois que imagens dos seus interiores foram divulgadas. Projetada pelo arquiteto Charles Martin, essa mansão incrível fica em Mountain Center, na Califórnia, cercada pelas montanhas de Santa Rosa. Em 2024, o imóvel foi colocado à venda por US$ 1,6 milhão, valor que, no Brasil, ficou em cerca de R$ 8,5 milhões.

O grande charme dessa casa é como ela se integra ao árido deserto ao redor. Com uma estrutura em concreto aparente, o projeto apresenta uma estética brutalista que contrasta com as vistas deslumbrantes da região. Janelões amplos permitem que a luz natural invada todos os cantos, enchendo o espaço de vida.

Recentemente, novas fotos revelaram um interior minimalista e funcional. A casa conta com um quarto, um banheiro e amplas áreas sociais em conceito aberto, com destaque para a sala que tem uma vista linda para a paisagem desértica.

Localização e contexto no deserto da Califórnia

Localizada em Pinyon Crest, a casa está em uma área residencial tranquila, famosa pelo céu estrelado e pela proximidade com Palm Desert e Palm Springs. Esse imóvel atraiu olhares justamente por combinar uma arquitetura autoral com um cenário que é um verdadeiro espetáculo natural.

A topografia ao redor é impactante, com vistas que valorizam o horizonte. A construção foi posicionada de forma a minimizar a manutenção paisagística, o que é um ponto positivo em uma região de alta insolação.

Além disso, o projeto priorizou isolamento e controle solar, características essenciais para o clima desértico. Isso inclui uma série de soluções técnicas que garantem eficiência energética e aproveitam o potencial do concreto moldado.

Interior em estilo loft: pé-direito alto e janelas panorâmicas

O pavimento principal ocupa cerca de 128 m² e tem um pé-direito de 5 metros. A organização em estilo loft traz a beleza das vigas de madeira aparentes e pisos de concreto polido. As enormes janelas de 6 x 3 metros emolduram a deslumbrante paisagem do deserto, criando um ambiente aconchegante.

Os números do projeto mostram a preocupação com a luz natural, que se espalha pela sala de estar e áreas de cozinha e jantar. A disposição do espaço permite uma circulação agradável e uma atmosfera de tranquilidade.

Mobiliário baixo e materiais naturais complementam a proposta de um minimalismo quente, criando um contraste interessante com a robustez do concreto.

Estrutura e eficiência: concreto moldado e sistema solar

A casa foi construída com concreto moldado no local e possui paredes termicamente separadas. Com um sistema solar da Tesla, ela se destaca pela eficiência energética, ideal para as altas temperaturas da região.

A escolha pelo concreto aparente facilita a manutenção externa e garante um bom controle térmico, essencial no clima desértico. As janelas de alto desempenho também ajudam a manter o calor fora, sem abrir mão da vista espetacular.

Para quem busca inspiração em casas sustentáveis no deserto ou se interessa por energia solar, essa obra é um excelente exemplo de como é possível unir estética e funcionalidade.

Garagem subterrânea e oficina: espaço técnico generoso

A garagem subterrânea oferece mais de 145 m² e conta com uma oficina de aproximadamente 27 m². Essa escolha protege os veículos do calor intenso e ainda deixa a parte superior livre para o convívio.

A circulação entre a garagem e a casa é feita de forma prática, evitando a exposição ao sol direto e otimizando a rotina dos moradores. Isso é especialmente vantajoso em locais com verões rigorosos, como é o caso dessa região.

Preço, status do anúncio e métricas do imóvel

Lançado em junho de 2024 por US$ 1,6 milhão, o imóvel gerou bastante interesse em portais de real estate. No Brasil, a avaliação se aproximava de R$ 8,5 milhões na época. Em 2025, o anúncio continuava ativo, com o preço ajustado para em torno de US$ 1,289 milhão, dependendo da plataforma.

A página do imóvel fornece métricas atualizadas e detalhes sobre o histórico do anúncio. Importantíssimo lembrar que os valores podem mudar rapidamente, devido às flutuações do mercado.

Essa casa, sem dúvida, é um ponto de referência para quem busca o equilíbrio entre design, sustentabilidade e conforto no deserto.