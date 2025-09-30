Globo quer direitos da Copa do Nordeste a partir de 2026

A TV Globo está se preparando para entrar em um novo capítulo no mercado esportivo, anunciando sua intenção de adquirir os direitos de transmissão da Copa do Nordeste a partir de 2026. A informação foi divulgada por um jornalista de uma importante publicação.

O projeto da emissora inclui uma cobertura ampla e diversificada, que prevê a exibição dos jogos em diferentes plataformas:

TV aberta : as transmissões serão restritas à região nordestina.

: as transmissões serão restritas à região nordestina. TV por assinatura : as partidas serão exibidas no canal SporTV.

: as partidas serão exibidas no canal SporTV. Digital: os jogos ao vivo estarão disponíveis no GE TV, uma nova iniciativa do grupo no YouTube.

Este ano, a Globo voltou a transmitir o torneio apenas pelo serviço de pay-per-view Premiere, após vários anos sem a competição em sua grade.

Desde 2018, a Copa do Nordeste é exibida com exclusividade pelo SBT. Durante as finais e jogos decisivos, o canal já alcançou picos de audiência superiores a 30 pontos em alguns locais, o que demonstra seu sucesso. O SBT se beneficia de um consórcio com afiliadas da região, que compartilham os custos dos direitos e das transmissões.

Apesar do interesse da Globo, o SBT não planeja abrir mão da Copa do Nordeste, que é considerado um dos principais eventos esportivos do canal.

O retorno do campeonato ao Premiere indicou a força da competição: além de uma boa audiência, houve um aumento significativo no número de assinantes que se declararam torcedores de clubes nordestinos. Para a Globo, esse engajamento é crucial, visto que a região abriga torcidas bastante apaixonadas e leais.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está observando a situação de perto. Antes de tomar qualquer decisão sobre os direitos televisivos, a entidade espera concluir as discussões sobre o formato da competição para 2025. No dia 19 deste mês, representantes dos clubes se reuniram para avaliar um calendário mais compacto, com menos datas.

Enquanto isso, a disputa entre Globo e SBT está esquentando, prometendo impactar o mercado de transmissões esportivas no Brasil.