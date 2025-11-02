Mansão histórica em Hollywood com elevador de madeira à venda

Hollywood é cheia de endereços icônicos, mas poucos têm uma história tão envolvente quanto a Villa Dorada, localizada em Outpost Estates. Essa mansão foi lar de ninguém menos que Bela Lugosi, o famoso Conde Drácula, e agora está à venda pela primeira vez em mais de 50 anos, com um preço inicial de US$ 7,5 milhões.

Erguida em 1929, a propriedade tem um estilo neocolonial espanhol e conserva muitos dos elementos que a tornaram um símbolo de glamour ao longo das décadas. Lugosi viveu lá no começo dos anos 30, no auge de sua carreira. Desde então, a casa passou pelas mãos de várias personalidades, como o premiado compositor Jimmy Van Heusen e a filha do apresentador Robert Stack, Elizabeth Stack.

Endereço de estrelas e tranquilidade

A Villa Dorada ocupa um terreno de mais de 1.200 m² em uma rua sem saída em Outpost Estates. Essa localização privilegia vistas deslumbrantes de Los Angeles, desde o famoso letreiro de Hollywood até o Oceano Pacífico.

O bairro é conhecido por sua paz e pelas lindas alfarrobeiras que adornam as ruas. Celebridades como Brad Pitt, Charlize Theron e Orlando Bloom também chamam essa área de lar. Segundo o corretor Tom Davila, que mora na região há três décadas, o charme do local vem de um planejamento urbano cuidadoso.

“Foi um dos poucos empreendimentos da década de 1920 que escondeu toda a fiação elétrica, garantindo um visual sem fios”, comenta Davila. Além disso, a vizinhança é protegida contra o tráfego de ônibus turísticos, o que mantém o ambiente tranquilo e reservado.

A mansão é uma joia arquitetônica dos anos 1920

Com 688 m² de área construída, a Villa Dorada combina elegância e privacidade em cada canto. As grandes janelas proporcionam uma vista espetacular da cidade, enquanto os ambientes internos preservam o charme dos anos 1920.

A casa conta com quatro suítes, uma área para funcionários e uma sala de estar separada. Entre os destaques estão um raro elevador de madeira, o sistema de interfone original e portas esculpidas à mão. Os azulejos, lustres e maçanetas em estilo art déco elevam ainda mais o valor histórico da residência.

O proprietário atual contratou um levantamento histórico, que revelou que a construção foi classificada como “Especial” em instalações hidráulicas e elétricas e “Extra Especial” na estrutura geral.

Elegância preservada nos mínimos detalhes

Os ambientes sociais da casa são verdadeiramente surpreendentes. A sala de estar rebaixada tem um bar embutido e lavabo, enquanto o piso inferior abriga um amplo salão de baile com lareira, ideal para receber convidados, e acesso direto ao quintal.

Cada andar conta com terraços que conectam os ambientes internos ao exterior, ampliando as vistas. Kennon Earl, um dos corretores responsáveis pela venda, descreve a residência como “um dos melhores exemplos do Renascimento Espanhol ainda preservados em Los Angeles”, destacando a integridade do projeto e os pisos originais de magnesita.

Um refúgio da velha Hollywood

Desde a década de 1920, Outpost Estates serviu como um refúgio para ícones da indústria do cinema. A Villa Dorada não apenas representa essa tradição, mas também carrega as histórias fascinantes de seus moradores.

Construída pelo médico Frederick A. Dunsmoor e finalizada em 1930, a casa logo foi alugada por Lugosi, que se referia a ela como seu “caixão diurno”, brincando com seu papel famoso.

Em 1946, Elizabeth Stack adquiriu a propriedade, vivendo ali por sete anos. Depois, foi a vez de Jimmy Van Heusen, que recebeu grandes nomes da música em suas festas. O compositor, que trabalhou ao lado de Frank Sinatra, fez da casa um local de encontro para a elite artística.

Mansão icônica: um pedaço vivo da história cinematográfica

Depois de passar por várias mãos, Van Heusen vendeu a mansão em 1957, e o atual proprietário a comprou em 1972. Agora, a Villa Dorada volta ao mercado, rodeada por vizinhos tão famosos quanto, como Brad Pitt, que recentemente adquiriu uma casa nas proximidades.

Para quem se interessar, a Villa Dorada representa um pedaço da história de Hollywood. Essa combinação de luxo, arquitetura clássica e legado cinematográfico cria uma atmosfera única.

O futuro proprietário poderá desfrutar do mesmo cenário que inspirou gerações — seja recebendo amigos em festas no salão de baile ou simplesmente admirando o pôr do sol no terraço.

Em uma cidade onde tradição e modernidade se encontram, a Villa Dorada se destaca como um símbolo de ambos, um refúgio preservado que aguarda um novo capítulo em sua rica e fascinante história.