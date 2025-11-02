‘Dona de Mim’ e ‘Três Graças’ atingem médias iguais no Ibope

A nova novela das nove, “Três Graças”, está apresentando resultados semelhantes aos da novela “Dona de Mim”, que vai ao ar às sete. Ambas as produções registraram uma média de cerca de 22 pontos na Grande São Paulo, segundo os dados mais recentes do Ibope. “Dona de Mim” está em exibição há 27 semanas, enquanto “Três Graças” estreou há apenas duas semanas, substituindo a popular novela “Vale Tudo”.

Nos primeiros doze capítulos, “Três Graças” anotou 21,8 pontos, ligeiramente acima dos 21,6 pontos de “Dona de Mim”, que já possui cerca de 160 episódios. Esse desempenho inicial indica que a nova produção está se consolidando bem no Ibope e recebendo uma aceitação positiva do público, mantendo-se dentro das expectativas da emissora. No entanto, vale ressaltar que o desempenho ainda está um pouco abaixo que o de “Vale Tudo”, que havia alcançado 22,1 pontos no mesmo recorte de capítulos.

“Três Graças” foi escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e conta com a direção artística de Luiz Henrique Rios. A novela está prevista para ter um total de 179 capítulos e deverá ficar no ar até 15 de maio de 2026, quando será substituída pela novela “Quem Ama, Cuida”. Por outro lado, “Dona de Mim” terá 219 capítulos e está programada para encerrar em 9 de janeiro de 2026, quando dará lugar à novela “Coração Acelerado”.

As duas tramas têm uma unidade estética e narrativa, sendo dirigidas por José Luiz Villamarim, que coordena as produções das faixas nobres da emissora. As equipes de “Dona de Mim”, criadas por Rosane Svartman e co-escritas por vários roteiristas, também possuem uma forte presença no gênero, reforçando a diversidade e a qualidade das histórias apresentadas.