SBT estreia ‘The Voice Brasil’ aos sábados e se aproxima da Band

The Voice Brasil no SBT. Foto: Divulgação
SBT aposta no ‘The Voice Brasil’ aos sábados e fica a décimos da Band no Ibope

A reprise do reality show The Voice Brasil, exibido pelo SBT aos sábados, está gerando uma disputa acirrada pela terceira posição no ranking de audiência. Sob a apresentação de Tiago Leifert, a atração tem alternado entre a quarta colocação e a Band, com uma diferença de poucos décimos.

No último fim de semana, a audiência do programa ficou entre 2,5 e 3 pontos na Grande São Paulo, empatando tecnicamente com a Band. Nesse horário, a Globo liderou com uma média de 16 pontos, enquanto a Record ficou em segundo lugar com 6 pontos. Os dados consolidados sobre a audiência serão revelados nesta segunda-feira (3), após as 11h.

O SBT acredita que o formato conhecido e a popularidade de Tiago Leifert entre o público possam ajudar a fortalecer a audiência de sábados, que historicamente apresenta resultados mais instáveis. Em 2025, cada ponto de audiência em Grande São Paulo equivale a aproximadamente 77.488 lares, conforme a medição adotada pelo mercado publicitário.

Parceria com a Disney e Ampliação de Conteúdos

Além de ser transmitido em TV aberta, The Voice Brasil agora conta com uma parceria inovadora com o grupo Disney, que permite a exibição do programa também no Disney+. Essa colaboração representa um passo significativo para ambas as empresas, que buscam atrair públicos de diferentes plataformas.

O reality show ainda teve um aumento na oferta de conteúdos exclusivos no streaming, como vídeos dos bastidores e entrevistas com os técnicos. Essa estratégia visa incrementar o engajamento e alcançar uma nova geração de espectadores que estão cada vez mais conectados e buscando novas formas de consumir entretenimento.

