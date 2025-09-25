Duda Santos é a protagonista de A nobreza do amor na Globo
A Globo anunciou que a próxima novela das seis se chamará “A Nobreza do Amor”. A atriz Duda Santos, reconhecida por suas atuações em “Garota do Momento” e “Renascer”, será a protagonista. Na nova trama, ela viverá uma princesa que, após a deposta de sua mãe, foge de um reino fictício na África para recomeçar sua vida no Brasil.
A história começa em um reino africano que enfrenta uma grave crise política. A rainha, após ser derrubada, e sua filha, a jovem princesa interpretada por Duda, buscam abrigo no interior do Nordeste brasileiro. No Brasil, a princesa se apaixona por um trabalhador rural, mas seus sentimentos são testados por obstáculos sociais e culturais.
O elenco contará com Lázaro Ramos, que interpretará o vilão da novela. Este será o primeiro papel de antagonista dele em novelas da Globo. O personagem de Lázaro se envolve em jogos de poder que serão fundamentais para os conflitos centrais da narrativa.
A estreia de “A Nobreza do Amor” está marcada para março de 2026, substituindo a atual novela “Êta Mundo Melhor!”. Serão 185 capítulos de uma trama que combina melodrama, fábula e crítica social. Os autores planejam abordar questões como racismo, desigualdade e a identidade cultural afro-brasileira, mantendo o compromisso da faixa das seis com histórias que tenham forte impacto cultural.
A parte estética da novela será inspirada no cordel nordestino e em narrativas afro-diaspóricas, fazendo referência ao sucesso de “Cordel Encantado”, porém destacando a presença de protagonistas negros no centro da história.
Nos bastidores, a direção artística ficará sob a responsabilidade de Gustavo Fernández, que já trabalhou com Duda em “Renascer”. Pedro Peregrino será o diretor geral, e a equipe de colaboradores, que inclui Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais, ficará encarregada da elaboração dos capítulos.