Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: luxo e natureza na Barra

Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, mansão
Imagem: Reprodução/Instagram/@auroragreiarquitetura/@brescianifotoarq

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira dividem um lar encantador na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Recentemente, Paolla se despediu da sua personagem Heleninha, de Vale Tudo, mas o casal aproveita ao máximo seu espaço, que é um verdadeiro refúgio cercado pela natureza.

Mansão cercada por vegetação nativa

Com impressionantes 1.700 m², a mansão é rodeada pela vegetação característica do Rio. O projeto arquitetônico é de autoria de Aurora Grei e Carla Napolião, enquanto os interiores levam a assinatura de Andrea Eiras. Apostando na integração dos ambientes, a casa utiliza amplos painéis de vidro que criam uma conexão fluida entre os espaços internos e externos, permitindo que a luz natural brilhe em cada canto.

Um sonho reconstruído após o incêndio

Essa residência tem um significado especial para Paolla, que viu seu sonho se concretizar após um triste incêndio que destruiu sua antiga casa. Uma das poucas lembranças salvas das chamas foi uma fotografia de Almir Reis, que captura a Praia Vermelha. Esse detalhe traz um toque emocional à nova morada.

Interior e área de lazer da mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

O quarto do casal é um verdadeiro estilo de vida, com uma paleta de cores claras que transmite tranquilidade e texturas naturais que acolhem. Na varanda, Paolla mantém um altar ecumênico, que reflete sua espiritualidade.

A área externa da casa é um convite ao relaxamento, com uma piscina refrescante e um espaço gourmet perfeitos para reunir amigos e celebrar bons momentos. É um lar que não só abriga, mas também acolhe e inspira.

