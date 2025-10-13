“O Senhor e a Serva” estreia na Record com temas de fé e amor

Nesta segunda-feira, 13 de outubro, às 21h, a Record apresenta a minissérie “O Senhor e a Serva”, uma produção inédita escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Guga Sander. A trama, que possui dez episódios, se passa na Roma do século I, em um contexto marcado pela ascensão do cristianismo e pela perseguição aos seus seguidores.

A história gira em torno de Elisa, personagem vivida por Nathalia Florentino. Ela é uma jovem que, após sofrer muitas perdas, continua a manter sua fé apesar das dificuldades. Elisa é vendida como serva depois de ser entregue por sua antiga senhora, Valéria, interpretada por Juliana Schalch. A nova vida dela a leva à casa de Caius, um guerreiro respeitado, interpretado por Dudu Pelizzari. Caius é um homem que carrega recordações dolorosas que tenta deixar para trás.

Na casa de Caius, também está Magnus, interpretado por Rafael Sardão, amigo de Caius e portador de segredos que os separaram no passado. A relação entre os personagens é marcada por temas de fé, culpa e redenção, que se entrelaçam na narrativa.

As filhas de Caius—Aelia (Giovanna Veiga), Zita (Carol Binder) e Vita (Clara Portela)—cresceram sem o afeto que desejavam. A chegada de Elisa traz uma nova dinâmica à família; sua bondade conquista o coração das meninas e provoca reações em Caius, que se vê lidando com sentimentos confusos. Enquanto isso, Elisa enfrenta sua própria luta interna ao tentar resistir ao amor que sente por Caius, um homem que rejeita suas crenças.

A série também retrata um período de grande opressão, coincidente com a inauguração do Coliseu, quando o imperador Titus, interpretado por Thiago Amaral, realiza uma celebração de cem dias de jogos sangrentos. Gladiadores enfrentam a morte em uma sociedade marcada pela violência e pela degradação moral. Nesse cenário, Priscus, vivido por Carlo Porto, sonha com liberdade ao lado de sua amada Isabella (Thaís Melchior). Isabella, no entanto, encanta-se com o luxo de Roma e acaba em conflito com seu irmão, Teófilo (Alcemar Vieira).

Outros personagens enriquecem a história. Messalina, a noiva cruel de Caius, é interpretada por Barbara França, e outros nomes como Quintus (Alex Moreno), Petronius (Caio Vegatti), Serena (Maria Regina) e Anacleto (Marcelo Arnal) também fazem parte do enredo. A presença do futuro imperador Domiciano, interpretado por Vinicius Wester, que se autodenomina um deus, traz à tona o contraste entre fé e adoração, temas centrais da narrativa.

Com um ambiente repleto de perseguições, amores proibidos e dilemas morais, “O Senhor e a Serva” convida o espectador a refletir sobre o poder transformador da fé. A minissérie promete impressionar com figurinos de época, cenários grandiosos e uma direção de arte detalhista, além de apelar emocionalmente ao público que aprecia produções bíblicas. A minissérie será exibida logo após o Jornal da Record.