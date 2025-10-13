Multishow encerra “Vai que Cola” após 521 episódios

O canal Multishow está se preparando para encerrar um de seus programas mais icônicos. Após 14 temporadas, a série “Vai que Cola” chegará ao fim em 2025, marcando o fechamento de um ciclo de sucesso que deixou uma forte impressão no cenário do humor na televisão por assinatura. O episódio final foi gravado recentemente e contou com a presença de grande parte do elenco que ajudou a construir a história do programa.

Entre os atores que participaram da gravação do último episódio estão Samantha Schmütz, Catarina Abdalla, Raphael Vianna, Luis Lobianco, Katiuscia Canoro, Pedroca Monteiro, Paulinho Serra, Marcelo Médici, Marcus Majella e Silvio Guindane, que também é o diretor geral da série. Ao longo de mais de uma década, “Vai que Cola” acumulou um total de 521 episódios.

A série foi criada em 2013 e se destacou por inovar o formato de humor na televisão, combinando elementos do teatro com o estilo sitcom. Com plateia ao vivo e personagens marcantes, rapidamente conquistou muitos fãs e se tornou o maior sucesso de humor do canal. Durante suas primeiras temporadas, o renomado ator Paulo Gustavo foi um dos principais destaques, contribuindo significativamente para o tom irreverente do programa até 2016, quando decidiu seguir outros caminhos na carreira.

Nos últimos tempos, no entanto, “Vai que Cola” enfrentou desafios, incluindo críticas sobre a repetição de histórias e piadas. Nos bastidores, houve relatos de desgaste entre a equipe e dificuldades na produção, fatores que também influenciaram a decisão de encerrar a atração.

Apesar das dificuldades, a série manteve uma base fiel de espectadores e continua sendo um dos programas mais assistidos do canal. O Multishow já anunciou que manterá as reprises de “Vai que Cola” na programação, sem previsão para sua retirada, como forma de honrar o legado da série.

### Produção e Legado

“Vai que Cola” foi produzida pela A Fábrica, com roteiro final de Leandro Soares, Felipe Vianna e Fernando Caruso. A direção geral ficou sob a responsabilidade de Silvio Guindane, que também faz parte do elenco. A série se tornou um espaço de revelação e consolidação de talentos cômicos, com muitos de seus atores transitando entre a TV, o streaming e o cinema.

Com o término do programa, o canal já está explorando novos formatos de humor para preencher o espaço deixado pela sitcom, com a expectativa de lançar novos conteúdos a partir do próximo ano. A intenção é continuar oferecendo produções que preservem a identidade e o estilo que tornaram “Vai que Cola” um fenômeno duradouro no humor brasileiro.