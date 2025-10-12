Policial divide prêmio de loteria com garçonete após promessa

Um acordo feito em uma pizzaria nos Estados Unidos em 1984 se tornou um verdadeira sensação e até inspirou um filme em Hollywood uma década depois. A história é sobre o detetive Robert Cunningham, cliente frequente da Sal’s Pizzeria, em Yonkers, Nova York, que fez um trato com a garçonete Phyllis Penzo para dividir um bilhete da loteria.

O bilhete de apenas US$ 1 acabou lhe rendendo o prêmio de US$ 6 milhões! E Cunningham cumpriu o que prometeu, dividindo metade da quantia com Phyllis. Não é todo dia que ouvimos uma história assim, não é mesmo? Essa narrativa de palavra é tão forte que gerou até o filme “Atraídos pelo Destino”, estrelado por Nicolas Cage e Bridget Fonda.

Acordo e bilhete na Sal’s Pizzeria, em Yonkers

Cunningham já frequentava a pizzaria há muitos anos. Em um jantar qualquer, ele sugeriu que, ao invés de deixar gorjeta, eles fizessem uma parceria no bilhete da New York State Lotto. A ideia era que cada um escolhesse três números. No dia 1º de abril de 1984, quando o detetive ligou para Phyllis, ela pensou que era uma brincadeira do Dia da Mentira. Mas não era. O prêmio era real e eles se tornaram milionários.

O pagamento seria feito em 21 parcelas anuais de US$ 285.715, totalizando os US$ 6 milhões da premiação. O status de milionário mudou bastante a vida deles, mas até então, nada mudou radicalmente em suas rotinas.

Promessa cumprida e divisão do prêmio

Cunningham manteve sua palavra, sem discussões. Ele declarou que “se disse, eu faço”, destacando que o acordo foi claro desde o início. Phyllis planejou usar a grana para comprar uma casa e ajudar a família. Já Cunningham, que tinha quatro filhos adultos, comentou que iria continuar trabalhando. O dinheiro trouxe conforto, mas a vida seguiu como antes.

O que o filme mudou em relação à vida real

Em 1994, quando o filme “Atraídos pelo Destino” foi lançado, Cunningham e Penzo foram entrevistados e confirmaram que realmente houve um acordo e que o bilhete venceu, sendo o valor dividido. Porém, o filme tomou algumas liberdades criativas. No cinema, o policial não tinha dinheiro para dar como gorjeta, e ainda rola um romance entre os dois. Na vida real, eles eram apenas amigos de longa data e já estavam casados com outras pessoas.

Cronologia e detalhes verificáveis

A história se desenrolou em março de 1984, na Sal’s Pizzeria, quando Cunningham sugeriu a parceria. O sorteio ocorreu em abril e logo o assunto ganhou as manchetes, trazendo números, nomes e imagens dos felizes contemplados. A imprensa destacou a “gorjeta” mais valiosa — embora, tecnicamente, não fosse apenas isso, mas sim um acordo claro entre as partes envolvidas. Esse detalhe faz a história se destacar em relação a outras em que bilhetes são doados sem um acordo prévio.

Personagens e local: identificação confirmada

O local e os protagonistas dessa história são autênticos. A pizzaria ficava em Yonkers, perto do Bronx, e Cunningham morava em Dobbs Ferry. A relação entre o policial e a garçonete explica a confiança existente entre eles. Essa verificação fica ainda mais clara nas entrevistas de 1994, que reacenderam o interesse pelo caso.

Pagamento em anuidade e impacto real

No filme, a história ganhou uma atmosfera romântica e cenas como um passeio de balão, mas a essência continuou a mesma: um compromisso feito em meio a uma refeição, um bilhete premiado e a decisão de seguir a palavra. Phyllis comentou que “odiava macadâmias”, uma característica divertida atribuída à personagem do filme, e enumerou compras práticas da sua parte, como um imóvel e um carro.

O prêmio, dividido em anuidade, mostra um aspecto importante. Na época, os prêmios eram pagos em parcelas ao longo de duas décadas. Portanto, os US$ 285.715 anuais ao longo de 21 anos resultaram no montante total. Essa estrutura ajuda a entender o impacto do prêmio na vida dos vencedores — significativo, mas distribuído ao longo do tempo, o que fez com que ambos continuassem suas vidas normalmente.

Por que o caso segue como referência

O filme “Atraídos pelo Destino” foi um verdadeiro marco, confirmando que se baseou em eventos reais. Ele tornou a história de Cunningham e Penzo conhecida e, para muitos, essa comédia romântica é a porta de entrada para a narrativa verdadeira. A ficha técnica do filme destaca que é “inspirado em um fato real”, ajudando a distinguir entre cinema e realidade.

Por um lado, o caso ainda é lembrado por três pontos importantes: um acordo verbal firme, a confirmação do pagamento em anuidade e o compromisso de honrar o trato sem disputas judiciais. Esses elementos o diferenciam de outras histórias em que a doação de bilhetes cria dúvidas e desentendimentos.

As tramas de promessas cumpridas envolvendo prêmios de loteria sempre despertam a curiosidade. Certamente, existem outras histórias como essa que podem ser recontadas e inspirar muitas pessoas.