Notícias

Mansão de Gugu Liberato em Alphaville segue fechada desde 2019

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Mansão de Gugu Liberato em Alphaville: imóvel de mais de 1.000 m², avaliado em milhões, segue fechado desde 2019 e guarda intacta a memória do apresentador
Mansão de Gugu Liberato em Alphaville: imóvel de mais de 1.000 m², avaliado em milhões, segue fechado desde 2019 e guarda intacta a memória do apresentador

A mansão de Gugu Liberato em Alphaville é um verdadeiro ícone. Com mais de 1.000 m², esse imóvel não é apenas grande, mas carrega toda a história de um dos apresentadores mais queridos do Brasil. Localizada em Barueri, na Grande São Paulo, a casa permanece fechada desde 2019, preservando memórias que ainda tocam o coração de muitos fãs.

O imóvel é avaliado em milhões e reflete a importância de Gugu na televisão brasileira. Ele era conhecido não só pelos programas de sucesso, mas também pela maneira carinhosa com que se conectava ao público. A mansão, com seus cômodos amplos e decoração de bom gosto, é um retrato desse momento brilhante da carreira dele e da vida que levava.

Com um estilo que mescla conforto e sofisticação, a casa tem esse espaço generoso que permite vislumbres de uma vida cheia de histórias. A decoração interna mantém viva a memória do apresentador, repleta de itens que fazem parte de sua trajetória. É comum, em visitas, encontrar lembranças que remetem a momentos marcantes da televisão.

Ainda hoje, muitos se lembram da alegria que Gugu trouxe aos lares brasileiros. A mansão, mesmo fechada, continua a atrair a curiosidade das pessoas. Para quem acompanha a história da televisão, esse lugar é uma verdadeira cápsula do tempo, guardando não só as memórias de um apresentador, mas também a essência de momentos que marcaram gerações.

Mesmo sem ser aberta ao público, a casa simboliza carinho e saudade, evidenciando como a vida de Gugu Liberato ainda ressoa na cultura brasileira. A cada visita ao bairro, é possível sentir a energia deixada por ele, e a mansão se torna um marco que lembra a todos do impacto que ele teve nas vidas de tantos.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Mansão cinematográfica na Barra da Tijuca redefine o luxo com cinema exclusivo, adega para 5 mil rótulos e infraestrutura rara no mercado imobiliário

Mansão na Barra da Tijuca tem bunker, adega e elevador privativo

30 minutos atrás
Anvisa proíbe café Câmara após fraude no uso do selo da Abic; irregularidades expõem riscos à pureza do produto e à confiança do consumidor.

Anvisa proíbe café famoso por fraude e qualidade duvidosa

11 horas atrás
Descubra a origem das siglas CB, CBR e CR da Honda, seus significados incertos e como marcaram motos esportivas, urbanas e off-road.

A origem das siglas CB, CBR e CR da Honda explicada

11 horas atrás
Veja os 5 golpes mais comuns ao abastecer carro em postos e aprenda como se proteger de fraudes que podem causar prejuízos e danos ao veículo.

Cinco golpes em abastecimento de fuel: como identificar e se proteger

13 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo