Notícias

Anvisa proíbe café famoso por fraude e qualidade duvidosa

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 15 minutos atrás
2 minutos lidos
Anvisa proíbe café Câmara após fraude no uso do selo da Abic; irregularidades expõem riscos à pureza do produto e à confiança do consumidor.
Anvisa proíbe café Câmara após fraude no uso do selo da Abic; irregularidades expõem riscos à pureza do produto e à confiança do consumidor.

A Anvisa decidiu retirar do mercado o Café Câmara após descobrir várias irregularidades que comprometem a qualidade do produto. Entre os problemas encontrados, estavam fragmentos semelhantes a vidro e o uso indevido do selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

Uma reportagem revelou que a empresa responsável não é mais membro da Abic desde 2016, mas continuava a exibir o selo em suas embalagens. Para completar, as fábricas que produzem esse café estavam em situação irregular, sem comprovação da verdadeira origem dos grãos.

Como a fraude foi descoberta

Essa história veio à tona graças a uma análise feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ), que examinou o lote 160229. O laudo definitivo identificou a presença de corpos estranhos, o que representa um sério risco à saúde dos consumidores. A Abic já havia alertado a fabricante sobre o uso inadequado do selo de pureza, e na última avaliação em fevereiro de 2024, o produto já tinha sido considerado impuro.

Outras marcas já haviam sido flagradas

Infelizmente, esse tipo de problema não é novidade. Neste ano, outras marcas, como Melissa, Pingo Preto e Oficial, também foram proibidas por apresentarem produtos que não continham grãos de café. Chamados de “café fake”, eles eram feitos a partir de restos vegetais e cascas, o que é uma grande fraude.

Esses casos fazem parte de uma fiscalização mais rigorosa conduzida pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa, com a intenção de proteger o consumidor e manter a credibilidade do setor.

O que é o selo de pureza da Abic

O selo de pureza da Abic, criado em 1989, foi uma medida para coibir fraudes como a do Café Câmara. Ele assegura que o produto é feito com 100% de grãos de café, permitindo apenas até 1% de impurezas, como galhos e cascas. Não pode haver presença de materiais estranhos, como pedras ou corantes.

Com as novas regras lançadas em 2022, agora os fabricantes devem passar por quatro etapas de análise, que incluem exames microscópicos, testes sensoriais, auditorias de boas práticas e monitoramento nas prateleiras dos supermercados.

Impacto no setor e reação do consumidor

Casos como esse levantam questões sobre a falta de rastreabilidade na produção e a eficácia da fiscalização. Para especialistas, a fraude atinge não somente a confiança dos consumidores, mas também a imagem de pequenos produtores que seguem as normas corretamente.

A pressão por punições mais rígidas contra empresas reincidentes está aumentando. A fraude prejudica não só os consumidores enganados, mas também o mercado como um todo, especialmente porque o café brasileiro é uma das commodities mais importantes para o país.

A decisão da Anvisa de proibir o Café Câmara é um lembrete de que o combate às fraudes ainda enfrenta muitos desafios. Apesar das regras e do selo de pureza, os problemas continuam a surgir, colocando a saúde do consumidor em risco e prejudicando a reputação da nossa indústria.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 15 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Descubra a origem das siglas CB, CBR e CR da Honda, seus significados incertos e como marcaram motos esportivas, urbanas e off-road.

A origem das siglas CB, CBR e CR da Honda explicada

34 minutos atrás
Veja os 5 golpes mais comuns ao abastecer carro em postos e aprenda como se proteger de fraudes que podem causar prejuízos e danos ao veículo.

Cinco golpes em abastecimento de fuel: como identificar e se proteger

2 horas atrás
Publicação viral atribuiu a Alyssa Carson missão da NASA para Marte sem volta, mas não há seleção ou anúncio oficial confirmado.

Jovem de 24 anos aceita missão da Nasa para Marte: é verdade?

6 horas atrás
Conheça as maiores casas do mundo: palácios e mansões com milhões de pés², milhares de cômodos e a Mansão Safra representando o Brasil.

Casas gigantescas: palácios indianos e uma mansão brasileira

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo