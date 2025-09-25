Álvaro, Priscilla Alcântara e Simaria são cotados para o BBB 26

A preparação para a 26ª edição do Big Brother Brasil já começou na TV Globo, com a estreia programada para o dia 12 de janeiro de 2026. A produção se divide em duas frentes: a escolha de participantes anônimos para o grupo chamado Pipoca, e a busca por celebridades que podem integrar o Camarote.

A atriz Mel Maia foi um dos primeiros nomes cogitados para participar, mas ela mesma informou que apenas assistirá ao programa do sofá de casa. Outros nomes famosos estão sendo considerados:

Pedro Neschling , ator de 43 anos e filho da renomada Lucélia Santos, é um dos cotados. Recentemente, ele tem se destacado como porta-voz de questões relacionadas à deficiência auditiva, o que poderia trazer uma nova perspectiva ao reality show.

Priscilla , ex-apresentadora do programa Bom Dia & Cia e atual cantora, também está entre os possíveis participantes. Com 29 anos, ela tem conquistado elogios por sua performance no festival The Town, onde foi um dos destaques.

Álvaro , influenciador digital de 26 anos, é conhecido por seu humor e sua forte presença nas redes sociais, contando com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Ele ficou famoso por suas participações na Dança dos Famosos.

Simaria Mendes, que fez parte da dupla com Simone, também está sendo considerada para a edição.

Inscrições para o Grupo Pipoca

Enquanto a seleção de celebridades acontece, a Globo está em busca de novos rostos para o grupo Pipoca. Até agora, aproximadamente 100 mil inscrições foram realizadas. As audições já ocorreram em diversas capitais, como Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador, e ainda estão programadas para cidades como Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. A previsão é que essa fase de seleção termine no início de outubro, quando os candidatos pré-selecionados brigarão pelas últimas vagas.

Apresentação de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt, que está à frente do programa desde 2022, continuará na mesma função. Recentemente, ele chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar que passou por um implante capilar, um detalhe que gerou bastante repercussão e que muitos veem como parte de sua preparação para uma temporada que promete ser a mais longa da história do Big Brother Brasil.