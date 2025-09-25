Entretenimento

Álvaro, Priscilla Alcântara e Simaria são cotados para o BBB 26

Álvaro, Priscilla Alcântara e Simaria Mendes. Foto: Divulgação
Álvaro, Priscilla Alcântara e Simaria Mendes estão entre os cotados para o BBB 26.

A preparação para a 26ª edição do Big Brother Brasil já começou na TV Globo, com a estreia programada para o dia 12 de janeiro de 2026. A produção se divide em duas frentes: a escolha de participantes anônimos para o grupo chamado Pipoca, e a busca por celebridades que podem integrar o Camarote.

A atriz Mel Maia foi um dos primeiros nomes cogitados para participar, mas ela mesma informou que apenas assistirá ao programa do sofá de casa. Outros nomes famosos estão sendo considerados:

  • Pedro Neschling, ator de 43 anos e filho da renomada Lucélia Santos, é um dos cotados. Recentemente, ele tem se destacado como porta-voz de questões relacionadas à deficiência auditiva, o que poderia trazer uma nova perspectiva ao reality show.

  • Priscilla, ex-apresentadora do programa Bom Dia & Cia e atual cantora, também está entre os possíveis participantes. Com 29 anos, ela tem conquistado elogios por sua performance no festival The Town, onde foi um dos destaques.

  • Álvaro, influenciador digital de 26 anos, é conhecido por seu humor e sua forte presença nas redes sociais, contando com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Ele ficou famoso por suas participações na Dança dos Famosos.

  • Simaria Mendes, que fez parte da dupla com Simone, também está sendo considerada para a edição.

Inscrições para o Grupo Pipoca

Enquanto a seleção de celebridades acontece, a Globo está em busca de novos rostos para o grupo Pipoca. Até agora, aproximadamente 100 mil inscrições foram realizadas. As audições já ocorreram em diversas capitais, como Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador, e ainda estão programadas para cidades como Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. A previsão é que essa fase de seleção termine no início de outubro, quando os candidatos pré-selecionados brigarão pelas últimas vagas.

Apresentação de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt, que está à frente do programa desde 2022, continuará na mesma função. Recentemente, ele chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar que passou por um implante capilar, um detalhe que gerou bastante repercussão e que muitos veem como parte de sua preparação para uma temporada que promete ser a mais longa da história do Big Brother Brasil.

