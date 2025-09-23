Mansão da Hebe em demolição: detalhes do terreno no Morumbi

A Mansão da Hebe Camargo é um dos lugares mais emblemáticos da televisão brasileira e da vida social em São Paulo. Situada no Morumbi, essa grandiosa residência contava com mais de 2 mil metros quadrados e era o cenário de festas luxuosas, onde se reuniam políticos, artistas e amigos da famosa apresentadora. Ao longo dos anos, a mansão se tornou um verdadeiro ícone de glamour e sofisticação.

Construída em 1970 pelo empresário Lélio Ravagnani, a casa foi feita para ser o lar de Hebe, cheia de charme e personalidade. Com piscina, salão de festas, detalhes de arte por toda parte e uma arquitetura digna de novela, ela era o palco perfeito para jantares e recepções que reforçavam a imagem da apresentadora como estrela da televisão brasileira. Vale lembrar que, apesar de ser conhecida como “Mansão da Hebe”, o imóvel não estava oficialmente em nome dela, mas sim de Lélio, que faleceu em 2000. A partir daí, a trajetória da casa tomou um rumo diferente.

### Um caminho de disputas e abandono

Após a morte de Lélio, começou uma longa disputa judicial entre os herdeiros pela propriedade. Infelizmente, escândalos financeiros só pioraram a situação. Sem uma manutenção adequada, a mansão começou a deixar de lado seu brilho. Jardins se tornaram um matagal, as paredes apresentaram rachaduras e os móveis sofreram com a deterioração.

A mansão foi leiloada inicialmente por R$ 8,6 milhões, mas não encontrou compradores. Tentativas subsequentes de venda a preços menores também fracassaram. Com isso, esse símbolo de luxo acabou caindo no esquecimento e se viu abandonado ao longo dos anos.

### O fim e um novo começo

Em maio de 2025, a história da mansão chegou ao fim com sua demolição. O terreno, que tem uma área total de 2.221,97 metros quadrados e 962 metros de área construída, vai dar lugar a um novo condomínio de luxo. Até o momento, os detalhes sobre o projeto milionário que ocupará esse espaço ainda são escassos. A expectativa é que o novo empreendimento mantenha o alto padrão da região e, de alguma forma, preserve a memória do glamour que sempre envolveu a vida da apresentadora.

### Um espaço promissor

Localizada em uma das áreas mais valorizadas de São Paulo, o Morumbi tem preços de metro quadrado que podem chegar a R$ 5.863, de acordo com a plataforma Proprietário Direto. Esse valor reflete o grande potencial de valorização do futuro condomínio, que certamente vai atrair investidores em busca do mercado imobiliário de alto padrão.

Assim, a Mansão da Hebe se despede do cenário paulistano, mas sua história permanece viva na memória de todos que acompanharam o brilho dessa icônica apresentadora.