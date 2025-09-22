Bilionário encontra Ferrari F40 de US$ 700 mil após dez anos

Quem nunca ficou rodando em um estacionamento, tentando lembrar onde parou o carro? Pois é, essa cena é comum até hoje, mesmo com a ajuda dos celulares. Agora, imagine esquecer um carro inteiro por anos a fio. Isso aconteceu com Ion Tiriac, um ex-tenista romeno que, além de ter sido um atleta brilhante, é hoje um bilionário e colecionador de automóveis luxuosos.

Nos anos 80, a situação era bem diferente. Com a tecnologia em seu estágio inicial, não era raro perder a noção do que se tinha. Tiriac, que começou a carreira no hóquei no gelo e depois se destacou no tênis — vencendo Roland Garros e disputando finais da Copa Davis —, viu sua história ganhar um novo capítulo quando decidiu começar a colecionar carros.

### Paixão por carros exclusivos

Tiriac, agora com 86 anos, é amante incondicional de carros raros. Enquanto muitos atletas investem em iates e propriedades luxuosas, ele se concentrou em sua coleção, que hoje conta com cerca de 400 modelos. Esses carros estão expostos em um museu nos arredores de Bucareste, um dos mais importantes acervos automotivos da Europa.

Recentemente, o ex-tenista compartilhou uma história um tanto inusitada. Ele havia esquecido que tinha adquirido uma Ferrari F40 e a deixou parada por uma década em uma garagem em Munique. Imagine só a situação!

### Do tênis aos supercarros

Na época da Guerra Fria, as viagens para o Ocidente eram um desafio para os atletas do bloco soviético. Tiriac decidiu se estabelecer em Monte Carlo, em Mônaco, onde ainda mora. Ao treinar outros tenistas, ele passou a se envolver com o mundo dos colecionadores e logo começou a comprar seus próprios carros.

O primeiro da lista foi um Testarossa. Depois, numa tentativa de negociar uma F40 com Stéfano Casiraghi, não houve acordo. Mas Tiriac não se deixou abater; ele acabou comprando outra F40 por impressionantes US$ 700 mil, bem acima dos US$ 200 mil que era o preço de tabela.

### Ferrari F40: o carro esquecido

Com uma coleção crescendo rapidamente, Tiriac teve um dilema: onde guardar todos aqueles carros? Assim, acabou deixando a Ferrari F40 em uma garagem em Munique, enquanto seguia sua vida cheia de compromissos.

Após dez anos, o dono da garagem, um tal Sr. Becker, entrou em contato. Ele avisou que o carro ainda estava lá, parado e esquecido. Foi nesse momento que Tiriac percebeu que havia deixado sua preciosa Ferrari de lado por tanto tempo.

### Venda inevitável

Diante da situação, Tiriac tomou a decisão de vender a Ferrari. Ele não tinha como manter o carro em funcionamento e não havia espaço suficiente para guardar todos os modelos que possuía. O motor precisaria ser desmontado e restaurado na fábrica em Maranello, o que tornava a manutenção inviável.

Atualmente, com uma fortuna estimada em cerca de US$ 2,2 bilhões, Tiriac vê essa história como uma curiosidade divertida. Quem sabe, se tivesse tirado uma simples foto da vaga, a história teria sido bem diferente!