Camila Queiroz pode integrar elenco de “Quem ama cuida”

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Camila Queiroz. Foto: Divulgação/TV Globo
Camila Queiroz negocia participação em “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco

Camila Queiroz negocia papel principal na nova novela da Globo

Camila Queiroz está em negociações para assumir o papel principal na novela “Quem Ama Cuida”, que será exibida às 21h pela Globo. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, está prevista para estrear em 17 de maio de 2026. A informação foi revelada por um veículo de comunicação.

Atualmente grávida e com o parto agendado para dezembro, Camila expressou sua empolgação ao receber o convite. Em declaração à coluna de um jornal, ela comentou: “Estou muito feliz com o convite. Fiquei animada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Ser protagonista na novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações”.

Além da possibilidade de retornar à Globo, Camila foi convidada a participar da nova temporada da série “Beleza Fatal”, da HBO Max. No entanto, ainda não assinou contrato e terá que encontrar um equilíbrio entre os compromissos da maternidade e as gravações em ambas as plataformas.

A trama de “Quem Ama Cuida”

A história de “Quem Ama Cuida” aborda temas dramáticos e emocionais. A narrativa começa com um idoso que é abandonado por seus filhos, que o negligenciam em seus últimos anos de vida. Após sua morte, o velho surpreende a todos ao deixar a maior parte de sua herança para a enfermeira que o cuidou.

Essa decisão gera uma batalha judicial, uma vez que, segundo a legislação brasileira, os filhos são considerados herdeiros necessários e só podem ser deserdados em casos específicos, como maus-tratos ou abandono. Na ficção, a protagonista precisa provar esse abandono no tribunal para ter direito à herança.

Depois de vencer essa disputa legal, a personagem enfrenta novo desafio: é acusada de ter planejado toda a situação apenas para se beneficiar da herança, levantando questionamentos sobre sua verdadeira integridade. O enredo promete um suspense moral, deixando o público em dúvida sobre quem realmente é vítima e quem é culpado.

Elenco e equipe criativa

Além de Camila Queiroz, outros nomes estão sendo considerados para o elenco, entre eles Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira.

O texto da novela será escrito por Walcyr Carrasco, com a colaboração de Wendell Bendelack, que já trabalhou em produções de Cláudia Souto e agora assume uma função de apoio nas novelas das 21h.

“Quem Ama Cuida” sucederá a novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva e programada para estrear em 20 de outubro, após o fim do remake de “Vale Tudo”.

