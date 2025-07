Manny Pacquiao e Mario Barrios: assista ao combate ao vivo hoje

Manny Pacquiao comes out of retirement to challenge WBC welterweight champion Mario Barrios tonight.

O evento de boxe entre Manny Pacquiao e Mario Barrios acontecerá neste sábado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Pacquiao, um ícone do boxe e membro do Hall da Fama, retorna aos ringues aos 46 anos em busca do título WBC dos meio-médios de Barrios. Se Pacquiao vencer, se tornará o segundo campeão mundial mais velho da história do boxe.

A luta está gerando grande expectativa, e Pacquiao, com um histórico de 62 vitórias, 8 derrotas e 2 empates, além de 39 nocautes, é considerado um "azarão" nas apostas em relação a Barrios, que tem 29 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, com 18 nocautes.

A transmissão do evento principal terá início às 21h (horário de Brasília) pelo Amazon Prime. Antes disso, uma série de lutas preliminares será transmitida ao vivo e gratuitamente a partir das 18h30. Uma das lutas que promete chamar atenção é entre Gary Russell Jr. e Hugo Castaneda, além de outros confrontos abrangendo diversas categorias de peso.

Cartaz Principal (Amazon Prime, 21h):

Campeonato WBC meio-médio: Mario Barrios (c) vs. Manny Pacquiao

Campeonato WBC super meio-médio: Sebastian Fundora (c) vs. Tim Tszyu

Super leve: Isaac Cruz vs. Omar Salcido Gamez

Peso pena: Brandon Figueroa vs. Joet Gonzalez

Lutas Preliminares (transmissão gratuita, 18h30):

Leve: Gary Russell Jr. vs. Hugo Castaneda

Super galo: Alan Romero vs. Kyonosuke Kameda

Super pena: Mark Magsayo vs. Jorge Mata Cuellar

Meio-médio: Abel Ramos vs. Jose Luis Sanchez

Médio: Eumir Felix Marcial vs. Bernard Joseph

Super leve: Jursly Vargas vs. Sergio Aldana

Super meio-médio: Joseph Brown vs. Aaron Watson

Os fãs poderão acompanhar as lutas e os resultados ao vivo, além de momentos destacados do evento. O embate entre Pacquiao e Barrios promete ser um marco na carreira do lendário boxeador e uma noite emocionante para os amantes do esporte.