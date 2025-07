Édgar Vivar conta que Florinda Meza era linda na juventude

O ator mexicano Édgar Vivar, famoso por seu papel como o ‘Senhor Barriga’ na série “El Chavo del 8”, fez declarações sinceras sobre Florinda Meza durante sua participação no programa “Esta Noche”, transmitido pela América Televisão, no Peru. Vivar elogiou o talento da atriz e compartilhou lembranças pessoais, destacando como a percebia fisicamente em sua juventude.

Durante a entrevista, o ator também comentou sobre a nova série biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, que estreou na plataforma Max. Esta produção retrata a vida e a carreira do renomado comediante Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito. Vivar expressou que assistiu à série com sentimentos mistos: “Eu conheço a vida do Roberto e assisti com expectativas muito altas; pensei que eles não conseguiriam capturar a essência.”

Ele também mencionou que a série mistura elementos reais com ficção, afirmando: “Algumas coisas são fiéis ao que eu sabia, enquanto outras foram romantizadas para contar uma história.” Os comentários de Vivar estão em um contexto onde a série gerou debates sobre a representação das relações pessoais entre os membros do elenco original de “El Chavo del 8”.

A respeito de Florinda Meza, que interpretou ‘Doña Florinda’ e teve um relacionamento com Chespirito, Vivar não evitou as críticas que ela recebeu recentemente, muitas das quais foram intensificadas pela série: “A série desencadeou isso. Ela fez declarações no passado que foram novamente discutidas agora.”

Vivar elogiou a ética de trabalho de Florinda Meza, descrevendo-a como “muito cumprida, obsessiva pela perfeição e perfeccionista”. Ele reconheceu o empenho que ela sempre dedicou à sua atuação.

Quando questionado pela apresentadora se Meza era tão bonita quanto muitos acreditam, Vivar afirmou de maneira direta: “Sim, a primeira imagem que tenho dela é a de uma mulher loira, muito bonita e atraente.”

Essas declarações de Édgar Vivar trazem à tona não apenas suas memórias sobre Florinda, mas também a complexidade das relações e a dinâmica do elenco que fez parte de um dos programas mais icônicos da televisão latino-americana.