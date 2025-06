Manaus participa da fiscalização no rio Negro para Parintins

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), participou esta semana da operação “Chapa Quente”, realizada pela Marinha do Brasil. O principal objetivo dessa ação é fiscalizar as embarcações que seguem para o 58º Festival Folclórico de Parintins.

Durante toda a operação, equipes da Semasc, incluindo conselheiros tutelares, estiveram presentes em um posto de fiscalização estabelecido no rio Negro, próximo ao Encontro das Águas. Esse local foi escolhido para inspecionar as embarcações que partem do porto de Manaus. A operação tem um foco especial na identificação e apuração de possíveis violações dos direitos de crianças e adolescentes, assegurando que medidas adequadas sejam tomadas sempre que necessário.

A subsecretária municipal de Direitos Humanos, Graça Prola, explicou que as equipes, em parceria com a Marinha, realizam abordagens aos passageiros. O trabalho visa não apenas verificar a presença de crianças e adolescentes, mas também se esses menores estão acompanhados por responsáveis legais e se existem situações de violação de direitos humanos.

Além da fiscalização, a Semasc também dedicou parte de sua atuação a informar a população sobre a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa conscientização é fundamental para garantir que os direitos desse público sejam respeitados.

No caso de menores que foram identificados desacompanhados, a Semasc, em conjunto com o Conselho Tutelar e o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), providenciou atendimento e cuidados para assegurar a segurança das crianças e o seu retorno aos familiares.

A operação “Chapa Quente” destaca a importância da proteção das crianças e adolescentes, principalmente em eventos onde a movimentação de pessoas é intensa, como o Festival Folclórico de Parintins.