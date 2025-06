“Garota do Momento” encerra com forte audiência

A novela "Garota do Momento", exibida no horário das 18h, concluiu sua trajetória com 202 episódios, consolidando-se como uma das produções de maior sucesso nesse período. O episódio final da novela alcançou uma média de 21,2 pontos de audiência, com 36,5% de participação na Grande São Paulo. Esse número indica que, em média, quatro em cada dez televisores ligados estavam sintonizados na história durante seu desfecho.

Esse índice é próximo ao da novela anterior, que registrou 21 pontos em seu final, no dia 2 de novembro de 2024. A performance de "Garota do Momento" destaca a forte presença da dramaturgia da TV Globo no início da noite.

Ao longo de sua exibição, a média geral da novela foi de 18,1 pontos. Embora tenha ficado apenas um ponto abaixo da novela "No Rancho Fundo", superou consideravelmente o remake de "Elas por Elas", que finalizou com 15,4 pontos. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios conectados na Grande São Paulo, uma métrica importante para o mercado publicitário avaliar o alcance das produções televisivas.

A autora da novela, Alessandra Poggi, expressou sua satisfação com o impacto da trama. Em uma entrevista, ela mencionou o orgulho que sente pelo trabalho realizado e os temas abordados, como racismo, diversidade de gênero e sexualidade. Segundo ela, a novela se tornou a mais comentada do horário entre as seis da noite na última década, o que a emocionou bastante.

Com o término de "Garota do Momento", a emissora já está pronta para a estreia de "Êta Mundo Melhor!", que marcará o retorno de Candinho, interpretado por Sérgio Guizé. A nova fase da história, criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, mostrará Candinho vivendo em São Paulo, em uma mansão que herdou de sua mãe, Anastácia, após sua morte.

A nova trama girará em torno da busca de Candinho por seu filho, que desapareceu após a trágica morte de Filomena em um incêndio. A história promete combinar drama familiar com toques de humor e emoção, mantendo a leveza que caracterizou a produção original, "Êta Mundo Bom!", um grande sucesso de 2016.

