Como pedir o saque calamidade do FGTS

Os desastres naturais podem trazer muita dificuldade para quem vive em regiões afetadas. Para ajudar nessas situações, existe o Saque Calamidade do FGTS, criado pelo Decreto nº 5.113/2004. Esse programa permite que trabalhadores que moram em locais atingidos por esses eventos possam sacar os valores disponíveis em suas contas do FGTS para aliviar o impacto financeiro.

Recentemente, a Caixa Econômica Federal autorizou essa operação para moradores de oito municípios do Rio Grande do Sul, que enfrentaram as intensas chuvas e enchentes. Se você estiver em uma dessas áreas e tiver saldo disponível, pode retirar até R$ 6.220 por conta vinculada. O melhor de tudo é que você pode fazer isso de forma totalmente digital.

Para sacar, é simples: baixe o aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para Android e iOS. Depois, siga este passo a passo:

Faça o login com seu CPF e senha. Se for seu primeiro acesso, será necessário criar uma nova conta. No aplicativo, selecione a opção “Saques” e depois clique em “Solicitar saque”. Escolha o motivo do saque como “Calamidade pública” e informe o nome da sua cidade e o endereço. Anexe os documentos necessários. Informe a conta onde você quer receber o dinheiro. Envie o pedido e aguarde a análise. Você receberá a resposta pelo aplicativo.

Se você encontrar dificuldades durante esse processo, não se preocupe! Também é possível solicitar o saque diretamente em uma agência da Caixa, mas não se esqueça de levar a documentação necessária.

Municípios habilitados para o Saque Calamidade

Vamos falar agora sobre os municípios que estão autorizados a solicitar esse saque. É importante lembrar que só podem solicitar quem reside em áreas de desastre. Os seguintes locais no Rio Grande do Sul já foram homologados:

Itaqui

Soledade

Maçambará

Mostardas

Quevedos

São Francisco de Assis

Toropi

São Francisco de Paula

Documentos necessários para solicitar o Saque Calamidade

Na hora de fazer a solicitação do Saque Calamidade, você vai precisar de alguns documentos para comprovar sua situação. Aqui está o que é necessário:

Documento de identificação com foto (pode ser RG, CNH, passaporte, etc.).

(pode ser RG, CNH, passaporte, etc.). Uma selfie segurando o documento escolhido.

segurando o documento escolhido. Comprovante de residência em seu nome, que deve ter sido emitido até 120 dias antes da calamidade, se possível.

Se você não tiver um comprovante no seu nome, pode apresentar uma das seguintes opções:

Declaração da prefeitura confirmando que você reside na área afetada.

confirmando que você reside na área afetada. Declaração pessoal , com seu nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP.

, com seu nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP. Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante esteja em nome do seu cônjuge ou companheiro(a).

Esses passos e documentos vão te ajudar a acessar o Saque Calamidade e minimizar os impactos que os desastres naturais podem causar.