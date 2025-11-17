Maior piscina do mundo fica a 5 horas de São Paulo

A cerca de cinco horas de São Paulo, entre o voo até Santiago e a estrada que leva ao litoral chileno, você encontra uma das atrações aquáticas mais impressionantes do mundo: a lagoa artificial do resort San Alfonso del Mar, em Algarrobo. Esse lugar é tudo o que você espera de um paraíso tropical, sem nem precisar viajar muito.

Com mais de 1 km de extensão e uma área de 80 mil metros quadrados, a lagoa abriga 250 milhões de litros de água do mar tratada. É tanta água que até o Guinness World Records reconheceu essa belezura como a maior piscina do planeta em termos de área. O lugar é um condomínio-resort privado, onde os prédios residenciais têm vista tanto para a lagoa quanto para o vasto Oceano Pacífico.

Recorde mundial e evolução dos maiores complexos aquáticos

Inaugurada no final de 2006, a lagoa do San Alfonso del Mar fez história ao revolucionar o conceito de lazer e engenharia. Em 2007, ganhou o título de maior piscina do mundo, com aquele impressionante comprimento e volume de água. Porém, esse título passou para o Citystars Sharm El Sheikh, no Egito, anos depois. Mesmo assim, a lagoa chilena continua sendo uma das maiores e mais icônicas do mundo, sempre lembrada com carinho.

Tecnologia de tratamento que transforma água do Pacífico

A costa chilena é famosa por suas águas geladas, o que limita a diversão nas praias durante boa parte do ano. Para solucionar isso, o empresário Fernando Fischmann criou uma lagoa com água salgada climatizada, que é alimentada diretamente pelo oceano, mas isolada das correntes frias. A água é captada próximo à costa, bombardeada para a lagoa e passa por um tratamento químico super eficiente, usando bem menos energia e produtos do que os métodos tradicionais. A temperatura lá fica em torno de 26 ºC, quase dez graus a mais que a água do mar, tornando o ambiente perfeito para quem quer um banho relaxante.

Dimensões e engenharia da megaestrutura

Além de ser extensa, a lagoa conta com uma profundidade máxima de 3,5 metros. Para se ter uma ideia, o volume de água que ela armazena seria equivalente a milhares de piscinas comuns! Essa estrutura demonstrou, pela primeira vez, que era possível ter lagoas gigantes e cristalinas em condomínios e resorts, mudando a forma como vemos esses espaços.

Manutenção milionária e operação contínua

Manter essa magnífica lagoa não é uma tarefa fácil. A operação envolve um sistema de bombeamento, filtragem e controle automatizado que funciona em toda sua extensão. A água se renova gradativamente, e a reposição das perdas por evaporação é constante. Os custos anuais para manter tudo isso em perfeito estado giram em torno de 2 milhões a 4 milhões de dólares, com monitoramento rigoroso da qualidade da água e segurança para quem quer nadar ou navegar.

O que o hóspede encontra no San Alfonso del Mar

O acesso à lagoa é restrito a proprietários e hóspedes. O resort conta com aproximadamente 1.400 unidades em prédios que cercam a lagoa. Os visitantes podem aproveitar áreas para nadar, com areias artificiais e espaços para praticar esportes aquáticos como caiaque e stand up paddle. As crianças podem brincar em áreas rasas, enquanto os adultos têm acesso a locais mais profundos para mergulho e esportes de aventura.

Além da lagoa, o resort oferece opções como beach club, academia, spa, bares, restaurantes e até piscinas aquecidas. Imagine desfrutar de uma vista que combina o azul profundo do Pacífico com a transparência da lagoa!

Como chegar partindo de São Paulo

Se você está pensando em visitar, é fácil. Primeiro, pegue um voo de aproximadamente quatro horas até Santiago. Depois disso, é só seguir por rodovia até Algarrobo, levando entre 1h30 e 2 horas. No total, o trajeto fica em torno de cinco horas. Ao chegar, a vista impressionante do Oceano Pacífico ao lado da lagoa aquecida vai te surpreender!