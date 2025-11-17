Notícias

Maior piscina do mundo fica a 5 horas de São Paulo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
3 minutos lidos
Descubra como a lagoa artificial de 80 mil m² no resort chileno San Alfonso del Mar se tornou recordista mundial e está a cerca de 5 h de São Paulo.
Descubra como a lagoa artificial de 80 mil m² no resort chileno San Alfonso del Mar se tornou recordista mundial e está a cerca de 5 h de São Paulo.

A cerca de cinco horas de São Paulo, entre o voo até Santiago e a estrada que leva ao litoral chileno, você encontra uma das atrações aquáticas mais impressionantes do mundo: a lagoa artificial do resort San Alfonso del Mar, em Algarrobo. Esse lugar é tudo o que você espera de um paraíso tropical, sem nem precisar viajar muito.

Com mais de 1 km de extensão e uma área de 80 mil metros quadrados, a lagoa abriga 250 milhões de litros de água do mar tratada. É tanta água que até o Guinness World Records reconheceu essa belezura como a maior piscina do planeta em termos de área. O lugar é um condomínio-resort privado, onde os prédios residenciais têm vista tanto para a lagoa quanto para o vasto Oceano Pacífico.

Recorde mundial e evolução dos maiores complexos aquáticos

Inaugurada no final de 2006, a lagoa do San Alfonso del Mar fez história ao revolucionar o conceito de lazer e engenharia. Em 2007, ganhou o título de maior piscina do mundo, com aquele impressionante comprimento e volume de água. Porém, esse título passou para o Citystars Sharm El Sheikh, no Egito, anos depois. Mesmo assim, a lagoa chilena continua sendo uma das maiores e mais icônicas do mundo, sempre lembrada com carinho.

Tecnologia de tratamento que transforma água do Pacífico

A costa chilena é famosa por suas águas geladas, o que limita a diversão nas praias durante boa parte do ano. Para solucionar isso, o empresário Fernando Fischmann criou uma lagoa com água salgada climatizada, que é alimentada diretamente pelo oceano, mas isolada das correntes frias. A água é captada próximo à costa, bombardeada para a lagoa e passa por um tratamento químico super eficiente, usando bem menos energia e produtos do que os métodos tradicionais. A temperatura lá fica em torno de 26 ºC, quase dez graus a mais que a água do mar, tornando o ambiente perfeito para quem quer um banho relaxante.

Dimensões e engenharia da megaestrutura

Além de ser extensa, a lagoa conta com uma profundidade máxima de 3,5 metros. Para se ter uma ideia, o volume de água que ela armazena seria equivalente a milhares de piscinas comuns! Essa estrutura demonstrou, pela primeira vez, que era possível ter lagoas gigantes e cristalinas em condomínios e resorts, mudando a forma como vemos esses espaços.

Manutenção milionária e operação contínua

Manter essa magnífica lagoa não é uma tarefa fácil. A operação envolve um sistema de bombeamento, filtragem e controle automatizado que funciona em toda sua extensão. A água se renova gradativamente, e a reposição das perdas por evaporação é constante. Os custos anuais para manter tudo isso em perfeito estado giram em torno de 2 milhões a 4 milhões de dólares, com monitoramento rigoroso da qualidade da água e segurança para quem quer nadar ou navegar.

O que o hóspede encontra no San Alfonso del Mar

O acesso à lagoa é restrito a proprietários e hóspedes. O resort conta com aproximadamente 1.400 unidades em prédios que cercam a lagoa. Os visitantes podem aproveitar áreas para nadar, com areias artificiais e espaços para praticar esportes aquáticos como caiaque e stand up paddle. As crianças podem brincar em áreas rasas, enquanto os adultos têm acesso a locais mais profundos para mergulho e esportes de aventura.

Além da lagoa, o resort oferece opções como beach club, academia, spa, bares, restaurantes e até piscinas aquecidas. Imagine desfrutar de uma vista que combina o azul profundo do Pacífico com a transparência da lagoa!

Como chegar partindo de São Paulo

Se você está pensando em visitar, é fácil. Primeiro, pegue um voo de aproximadamente quatro horas até Santiago. Depois disso, é só seguir por rodovia até Algarrobo, levando entre 1h30 e 2 horas. No total, o trajeto fica em torno de cinco horas. Ao chegar, a vista impressionante do Oceano Pacífico ao lado da lagoa aquecida vai te surpreender!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Os Estados Unidos liberam milhões de moscas estéreis toda semana para impedir que uma praga devastadora avance pela América Latina

EUA liberam moscas estéreis para combater pragas na América Latina

2 horas atrás
O reservatório que inundou cidades inteiras, deslocou milhares de pessoas e deu origem ao maior lago artificial do Brasil em volume, alterando para sempre o mapa do interior goiano

Reservatório que mudou o mapa de Goiás e gerou um lago artificial

2 horas atrás
Jovem paraense caminha sob sol de 37 °C em rua sem árvores, representando o calor extremo de Belém em 2025.

Brasília registra 212 dias de calor extremo e seus efeitos

6 horas atrás
Cabo Frio é destaque da Região dos Lagos, com Praia do Forte, Ilha do Japonês e dicas para curtir a alta temporada com boa estrutura, lazer e visual caribenho.

Cabo Frio: paraíso de praias brancas e charme histórico

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo