Entretenimento

Band planeja talk show, retorna CQC e novidades da HBO Max

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Band. Foto: Divulgação
Band mira novo talk show, retorno do CQC e novelas da HBO Max

A Band está se preparando para uma grande reformulação em sua programação em 2026. Entre as principais novidades, a emissora considera a volta de um talk show noturno e o relançamento do programa CQC – Custe o Que Custar. Essas mudanças ocorrem em um momento estratégico, já que a Globo anunciou o fim do programa Conversa com Bial, que foi um dos seus principais espaços de entrevistas.

A emissora planeja reposicionar sua grade noturna, com a intenção de introduzir um talk show diário no final da noite. Este novo projeto busca reocupar um espaço que foi anteriormente ocupado pelo programa Agora é Tarde, apresentado por Danilo Gentili e, mais tarde, por Rafinha Bastos. Para viabilizar essa nova atração, a Band pretende reduzir o tempo dedicado ao Jornal da Noite e ao Esporte Total, criando assim uma faixa fixa para entrevistas.

Em relação ao CQC, a Band analisa o retorno desse programa que fez sucesso no passado. O novo diretor artístico da emissora, Guillermo Pendino, está diretamente envolvido nesse projeto. A proposta é que o CQC volte às segundas-feiras, seguido de MasterChef nas terças, Melhor da Noite nas quartas e outros dois programas originais nas quintas e sextas. O programa Melhor da Tarde continuará a ser exibido diariamente.

Rumores indicam que alguns ex-integrantes do CQC já foram contatados e demonstraram interesse em retornar ao formato. A emissora está considerando reunir parte do elenco original, buscando mesclar a nostalgia com uma abordagem atualizada, mantendo a irreverência que caracterizou o programa entre 2008 e 2015.

Além dessas mudanças, a Band também está em negociações com gigantes do entretenimento, como Disney e Warner Bros Discovery. O objetivo é trazer conteúdo de qualidade, incluindo séries e novelas, para a programação da emissora. Uma nova faixa semanal voltada para séries está sendo planejada, ampliando a oferta de produções originais de streaming na TV aberta.

As discussões com a Disney incluem a criação de uma nova janela para séries, especialmente após a resposta positiva do público a alguns testes em 2024. Um dos projetos que pode ser destaque nessa faixa é a série “Jogo Cruzado”, protagonizada por José Loreto e Carol Castro, que acompanha a história de um ex-jogador que se torna apresentador esportivo.

Por outro lado, as tratativas com a Warner Bros Discovery visam trazer para a Band a novela “Dona Beja”, estrelada por Grazi Massafera, que deve estrear na HBO Max em 2026. A emissora espera repetir o sucesso de sua parceria anterior com a Warner, que já trouxe bons resultados com a trama Beleza Fatal, aumentando a visibilidade da série e impulsionando o streaming.

Essas mudanças na programação da Band refletem um esforço da emissora para se reinventar e competir de forma mais eficaz no mercado de televisão, buscando atender às novas demandas do público.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Guerreiros do Sol. Foto: Divulgação

“Guerreiros do Sol” é finalista do Rose d’Or na telenovela

2 horas atrás
Quilos Mortais. Foto: Divulgação/Record

Números consolidados de 14/11/2025 estão disponíveis

5 horas atrás
Fabíola Cidral. Foto: Divulgação/RedeTV!

Fabíola Cidral é a nova apresentadora do RedeTV! News

7 horas atrás
Luciano Huck. Foto: Reprodução/Globo

GNT vai lançar programa de entrevistas com Luciano Huck

10 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo