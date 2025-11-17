Band planeja talk show, retorna CQC e novidades da HBO Max

A Band está se preparando para uma grande reformulação em sua programação em 2026. Entre as principais novidades, a emissora considera a volta de um talk show noturno e o relançamento do programa CQC – Custe o Que Custar. Essas mudanças ocorrem em um momento estratégico, já que a Globo anunciou o fim do programa Conversa com Bial, que foi um dos seus principais espaços de entrevistas.

A emissora planeja reposicionar sua grade noturna, com a intenção de introduzir um talk show diário no final da noite. Este novo projeto busca reocupar um espaço que foi anteriormente ocupado pelo programa Agora é Tarde, apresentado por Danilo Gentili e, mais tarde, por Rafinha Bastos. Para viabilizar essa nova atração, a Band pretende reduzir o tempo dedicado ao Jornal da Noite e ao Esporte Total, criando assim uma faixa fixa para entrevistas.

Em relação ao CQC, a Band analisa o retorno desse programa que fez sucesso no passado. O novo diretor artístico da emissora, Guillermo Pendino, está diretamente envolvido nesse projeto. A proposta é que o CQC volte às segundas-feiras, seguido de MasterChef nas terças, Melhor da Noite nas quartas e outros dois programas originais nas quintas e sextas. O programa Melhor da Tarde continuará a ser exibido diariamente.

Rumores indicam que alguns ex-integrantes do CQC já foram contatados e demonstraram interesse em retornar ao formato. A emissora está considerando reunir parte do elenco original, buscando mesclar a nostalgia com uma abordagem atualizada, mantendo a irreverência que caracterizou o programa entre 2008 e 2015.

Além dessas mudanças, a Band também está em negociações com gigantes do entretenimento, como Disney e Warner Bros Discovery. O objetivo é trazer conteúdo de qualidade, incluindo séries e novelas, para a programação da emissora. Uma nova faixa semanal voltada para séries está sendo planejada, ampliando a oferta de produções originais de streaming na TV aberta.

As discussões com a Disney incluem a criação de uma nova janela para séries, especialmente após a resposta positiva do público a alguns testes em 2024. Um dos projetos que pode ser destaque nessa faixa é a série “Jogo Cruzado”, protagonizada por José Loreto e Carol Castro, que acompanha a história de um ex-jogador que se torna apresentador esportivo.

Por outro lado, as tratativas com a Warner Bros Discovery visam trazer para a Band a novela “Dona Beja”, estrelada por Grazi Massafera, que deve estrear na HBO Max em 2026. A emissora espera repetir o sucesso de sua parceria anterior com a Warner, que já trouxe bons resultados com a trama Beleza Fatal, aumentando a visibilidade da série e impulsionando o streaming.

Essas mudanças na programação da Band refletem um esforço da emissora para se reinventar e competir de forma mais eficaz no mercado de televisão, buscando atender às novas demandas do público.