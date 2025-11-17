Números consolidados de 14/11/2025 estão disponíveis

Na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a disputa pela audiência na televisão brasileira apresentou resultados significativos. O noticiário SBT Brasil teve uma queda, sendo superado pelo Jornal da Band, que conseguiu atrair mais telespectadores.

No entanto, a Record se destacou com o programa Quilos Mortais, que alcançou altos índices de audiência, vencendo o Especial Viva a Noite, apresentado por Luis Ricardo. Este resultado reafirma a popularidade da Record em determinados horários.

Outro programa que gerou bons números foi Dona de Mim, que elevou a audiência do SP2, ficando com uma média superior ao programa Três Graças. O desempenho do SP2 é um indicativo de que o interesse por histórias de superação e emoção continua forte entre os espectadores.

Além disso, a atração Êta Mundo Melhor! também teve um bom desempenho, retornando à marca de 20 pontos, apesar da instabilidade da reprise de Rainha da Sucata, que não conseguiu manter números tão altos.

Abaixo estão os números de audiência das principais atrações televisivas na data mencionada:

Audiências Consolidadas de 14 de Novembro de 2025

Globo Bom Dia SP: 9,3 Bom Dia Brasil: 8,9 Encontro com Patrícia Poeta: 6,9 Mais Você: 6,3 SP1: 9,3 Globo Esporte: 10,1 Jornal Hoje: 10,1 Edição Especial: Terra Nostra: 11,6 Sessão da Tarde: Estrelas Além do Tempo: 10,5 SPTV: 12,9 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,6 Êta Mundo Melhor!: 19,9 SP2: 22,8 Dona de Mim: 23,2 Jornal Nacional: 24,1 Três Graças: 22,1 Globo Repórter: 14,0 Sessão Globoplay: The Equalizer – A Protetora: 8,6 Jornal da Globo: 6,2 Conversa com Bial: 5,2 Dona de Mim (reapresentação): 4,3 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6 Corujão: Rota de Fuga 3: 3,2 Corujão: A Colheita da Fé: 2,7

Record Balanço Geral Manhã: 1,9 Balanço Geral Manhã JP: 3,6 Fala Brasil: 3,5 Hoje em Dia: 3,5 Balanço Geral JP: 4,8 Igreja Universal: 4,6 Balanço Geral JP: 4,7 A Escrava Isaura: 3,6 Cidade Alerta: 3,4 Cidade Alerta SP: 7,8 Jornal da Record: 6,5 Mãe: 6,6 Reis: A Consequência: 5,9 A Fazenda 17: 6,4 Quilos Mortais: 4,4 Jornal da Record 24h: 2,7 Fala Que Eu Te Escuto: 1,1

SBT SBT Manhã: 2,1 SBT Manhã 2ª Edição: 2,1 Bom Dia & Cia: 1,5 Primeiro Impacto: 2,5 Alô Você: 2,7 Esmeralda: 3,1 Maria do Bairro: 3,4 Rubi: 2,8 Fofocalizando: 2,9 Casos de Família: 3,3 Coração Indomável: 3,0 Aqui Agora: 2,3 SBT Brasil: 2,8 A.Mar: 2,5 Programa do Ratinho: 3,5 Especial Viva a Noite: 3,5 The Noite: 2,2 Operação Mesquita: 1,3 SBT Podnight: 1,2 SBT Notícias: 1,5

Band Valor da Vida: 0,1 AgroBand: 0,1 Bora Brasil SP: 0,2 Bora Brasil: 0,4 Jogo Aberto: 1,5 Jogo Aberto SP: 2,5 Os Donos da Bola: 1,9 Melhor da Tarde: 0,7 Brasil Urgente: 2,0 Brasil Urgente SP: 2,6 Jornal da Band: 2,8 Cruel Istambul: 1,4 Show da Fé: 0,3 Perrengue do Dia: 0,6 Melhor da Noite: 0,4 Jornal da Noite: 0,5 Esporte Total: 0,7 Fórmula Band: 0,5

RedeTV! Manhã com Você: 0,0 Fica com a Gente: 0,2 Bola na Rede: 0,1 Elas em Jogo: 0,1 A Tarde é Sua: 0,8 Brasil do Povo: 0,4 RedeTV! News: 0,4 Show da Fé: 0,2 Rapidinhas da Fama: 0,3 TV Fama: 0,8 Operação de Risco (reapresentação): 1,3 Leitura Dinâmica: 0,4 Jogo na Tela: 0,2 Madrugada Animada: 0,2



Esses dados refletem a medição de audiência na capital paulista e um ponto de audiência em 2025 corresponde a 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, servindo como um parâmetro importante para o mercado publicitário.