Maior município do Brasil enfrenta desafios de gestão territorial
Quando se fala em grandes cidades brasileiras, logo pensamos em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. Mas você sabia que, em termos de área, o maior município do Brasil é Altamira, no Pará? Com impressionantes 159.533 km², essa cidade se destaca não apenas no Brasil, mas é uma das maiores do mundo. Para se ter uma ideia do quão grande é Altamira, sua área é equivalente a duas vezes a Grécia ou a todo o território do estado de Pernambuco multiplicado por 15.
O que impressiona ainda mais é que, apesar de toda essa extensão, Altamira possui pouco mais de 120 mil habitantes (dados de 2022). Isso resulta em uma densidade populacional baixíssima, de apenas 0,75 pessoa por km², um número semelhante ao de regiões desérticas ou florestas densas.
Um território maior que países inteiros
As comparações internacionais ajudam a entender melhor a grandeza de Altamira:
- Altamira (PA): 159.533 km²
- Grécia: 131.957 km²
- Portugal: 92.212 km²
- Coreia do Sul: 100.339 km²
- Inglaterra: 130.395 km²
Isso significa que Altamira é maior do que todos esses países, ocupando uma posição entre os dez maiores municípios do mundo, atrás apenas de regiões administrativas da Austrália e da Rússia.
O peso da Amazônia na conta do maior município do Brasil
A grandiosidade de Altamira tem tudo a ver com sua localização na Amazônia Legal, uma região conhecida por suas vastas florestas tropicais, rios majestosos e uma baixa densidade populacional. O município abriga reservas ambientais, áreas indígenas e zonas de exploração econômica.
O rio Xingu, um dos principais afluentes da bacia amazônica, corta a cidade e também é parte do complexo da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que é a quarta maior do mundo em termos de capacidade instalada.
Um contraste entre riqueza e desafios
Apesar de ser sede de grandes projetos como Belo Monte, Altamira enfrenta desafios significativos:
- Dificuldades logísticas: O município é tão extenso que, para percorrê-lo, é como atravessar estados inteiros. As estradas não são em bom estado, e os rios dificultam a locomoção.
- Baixa densidade populacional: Muitas áreas são cobertas por florestas densas e têm comunidades isoladas que vivem de maneiras muito diferentes da vida urbana.
- Conflitos fundiários: O crescimento da agropecuária pressiona áreas destinadas a povos indígenas e a regiões de proteção ambiental, gerando conflitos.
- Infraestrutura desigual: Enquanto as áreas urbanas têm acesso a serviços básicos, muitas comunidades rurais e ribeirinhas enfrentam dificuldades em saúde, educação e energia.
Essa realidade torna Altamira um verdadeiro retrato das contradições da Amazônia, com um território vasto e recursos naturais de sobra, mas com grandes desafios estruturais.
A importância estratégica de Altamira
Altamira não é apenas relevante para o Pará, mas para o Brasil como um todo:
- Energia: A Usina de Belo Monte fornece uma parte significativa da energia elétrica do país.
- Agronegócio: A região está se consolidando como um polo de economia com a pecuária e cultivo de soja, apesar das polêmicas relacionadas ao desmatamento.
- Biodiversidade: O município abriga áreas de conservação, como o Parque Nacional da Serra do Pardo, essenciais para o equilíbrio climático do planeta.
- Água doce: O rio Xingu é um dos mais preservados da Amazônia, com grande importância cultural e ambiental.
Além disso, Altamira se orgulha de sua diversidade cultural, pois abriga não apenas os habitantes urbanos, mas também povos indígenas como os Kayapó e Juruna, além de ribeirinhos que vivem da pesca e da agricultura de subsistência. Essa pluralidade muitas vezes convive em tensão com os grandes projetos econômicos da região.
Comparações nacionais
Para compreender melhor a dimensão de Altamira, é interessante compará-la a outros grandes municípios do Brasil:
- Altamira (PA): 159.533 km²
- Barcelos (AM): 122.476 km² (segundo maior)
- São Paulo (capital): 1.521 km²
- Rio de Janeiro (capital): 1.200 km²
Dá para perceber que Altamira é mais de 100 vezes maior que as capitais paulistana e carioca.
O futuro do maior município do Brasil
Altamira se encontra em uma encruzilhada. Como equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental em uma área tão estratégica?
Por um lado, o município atrai grandes investimentos em energia e agropecuária. Por outro, tem que responder a pressões internacionais em relação ao desmatamento e à proteção de uma das maiores biodiversidades do mundo.
Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) sugerem a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, que valorize os povos tradicionais e a floresta em pé.
As disparidades entre Altamira e municípios minúsculos como Santa Cruz de Minas, que tem apenas 3 km², exemplificam como o Brasil é rico em diversidade territorial. Isso também ressalta a nossa necessidade de melhorar em infraestrutura, planejamento urbano e equilíbrio ambiental.