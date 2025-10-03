Sabadou com Virginia recebe Sônia Lima, Felipe Titto e Nadson

Neste sábado, 4 de outubro, às 22h15, vai ao ar uma edição especial do programa “Sabadou com Virginia”. A apresentadora Virginia Fonseca receberá sua mãe, Margareth Serrão, e seu amigo Lucas Guedez, prometendo uma noite cheia de música, histórias emocionantes e convidados ilustres.

Um dos destaques da atração será a atriz e apresentadora Sônia Lima. Durante o programa, ela vai compartilhar lembranças de sua amizade com Silvio Santos. Em tom emocionado, Sônia relatou uma recente reunião com o apresentador: “A última vez que estive com o Silvio foi uma conversa maravilhosa, passamos quatro horas juntos no camarim.” A conexão entre eles, marcada por anos de convivência, é lembrada com carinho por Sônia.

Outro convidado da noite será Felipe Titto, que falará sobre sua carreira e a mudança de rumo que sua vida tomou nos últimos anos. Ele revelou que, atualmente, gerencia 11 empresas e tem se afastado das novelas. “Minha última novela foi em 2021 ou 2022, e desde então minha vida corporativa cresceu muito. Fazer uma novela exige muita dedicação e tempo, e acabar me afastando das minhas operações seria difícil.” Felipe também compartilhou um pouco de sua infância, repleta de desafios escolares e sua luta com o TDAH, lembrando-se com humor dos momentos difíceis que enfrentou na escola.

O cantor Nadson, O Ferinha, também marcará presença no programa. Ele irá contar sobre seu início na música, que começou aos 11 anos em Tobias Barreto, em Sergipe. “Comecei gravando CDs e fazendo shows em bares. Minha carreira deslanchou quando participei de um programa do Gugu”, recordou. Nadson também falará sobre seu projeto mais recente, no qual se apresenta em comunidades: “Gravei um vídeo em Salvador que fez muito sucesso nas redes sociais.”

A atração contará ainda com os quadros “Sabadou Tem Que Beijar” e “Se Beber Não Fale”, que prometem diversão e interação com o público durante toda a noite. A mistura de histórias e entretenimento torna o programa um convite para todos que desejam uma noite leve e cheia de descontração.