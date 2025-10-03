Notícias

Casa de pedra a 2.760 m atrai aventureiros no alto da montanha

Casa de pedra, montanha, Itália
Imagem: Reprodução / YouTube

No coração das Dolomitas italianas, a Buffa di Perrero se destaca. A 2.760 metros de altura, essa pequena casa de pedra é um verdadeiro enigma. Situada em um penhasco do Monte Cristallo, ela não apenas desafia a lógica, mas também atrai aventureiros que buscam emoção em uma das trilhas mais perigosas da Europa.

Um abrigo feito para resistir

Durante a Primeira Guerra Mundial, a Buffa di Perrero serviu como refúgio para soldados italianos. Sua localização elevada era estratégica, pois proporcionava proteção tanto contra os inimigos quanto contra as condições climáticas rigorosas da região. Mais de cem anos se passaram, e o abrigo ainda está firme, embora desgastado pelo tempo. Seu interior guarda marcas silenciosas do passado, como lembranças de um confronto travado entre rochas e gelo.

O enigma da construção da casa

Considerada uma das casas mais isoladas do mundo, a arquitetura da Buffa di Perrero é simples, com paredes de pedra e teto inclinado. O que intriga muitos especialistas é como essa estrutura foi erguida em um local tão íngreme. Pesquisas sugerem que materiais foram transportados com cordas e guindastes improvisados, uma tarefa que exigia uma coragem extraordinária, já que qualquer deslize poderia ser fatal.

Relíquias em meio às nuvens

Em 2020, alpinistas que alcançaram a construção descobriram vestígios fascinantes, como latas de comida enferrujadas e botões de uniforme militar. Esses objetos atuam como cápsulas do tempo, revelando um pouco do cotidiano dos soldados que viveram ali. Hoje, a casa ainda mantém algumas cadeiras de madeira e paredes marcadas pelo vento. A vista do local, no entanto, é de tirar o fôlego, tornando cada esforço da escalada uma experiência inesquecível.

Casa de pedra: um esconderijo estratégico

A casa recebe o nome do coronel Carlo Buffa di Perrero, que liderou tropas italianas nas montanhas. Com duas portas e quatro pequenas janelas, o espaço é apertado, mas funcional, ideal para esconder armas e suprimentos. Apesar das dimensões reduzidas, o abrigo oferecia segurança. Ali, os soldados podiam descansar e planejar suas estratégias em um ambiente seguro.

Coragem para visitar a casa de pedra

Hoje, a Buffa di Perrero só pode ser acessada por quem se atreve a enfrentar a Via Ferrata Ivano Dibona, uma das trilhas mais desafiadoras dos Alpes. O trajeto requer preparo físico e equipamento de escalada, além de experiência. Embora o teto da casa já tenha desabado sob o peso da neve e tenha sido reconstruído, a aura de mistério persiste, fazendo dela um segredo guardado nas altitudes das Dolomitas.

