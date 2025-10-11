Maior fábrica de chocolates da Mondelēz é inaugurada em Curitiba

Poucos brasileiros sabem que no coração do Paraná está a maior fábrica de chocolate do mundo. Localizada em Curitiba, essa gigante pertence à Mondelēz International, famosa por marcas como Lacta, Bis, Diamante Negro e Sonho de Valsa. E o melhor? Ela opera 24 horas por dia, sete dias por semana, atendendo tanto o mercado nacional quanto o internacional.

Com 160 mil metros quadrados de área construída e uma capacidade produtiva de cerca de 200 mil toneladas por ano, essa fábrica é uma das mais modernas do setor alimentício global. E não para por aí: a planta exporta delícias para mais de 20 países, abrangendo desde a América Latina até o Oriente Médio.

A história dessa unidade começou em 1951, quando ainda era parte da tradicional Lacta. Desde então, ela evoluiu para um verdadeiro centro industrial, com linhas de produção automatizadas, um centro de distribuição, laboratórios de qualidade, refeitórios e uma logística que nunca para, nem mesmo de madrugada.

Fábrica de chocolate que nunca dorme

A fabricação de chocolate em Curitiba não para. A unidade é uma referência em operação 24 horas, funcionando incessantemente para atender a alta demanda local e as crescentes exportações. A equipe é composta por milhares de trabalhadores que se revezam em turnos, incluindo operadores de máquinas, técnicos e especialistas em controle de qualidade.

O sistema de produção é tão eficiente que, assim que um turno termina, outro já assume o posto. Isso garante que os produtos, como o famoso Sonho de Valsa e Lacta ao Leite, cheguem às prateleiras sem interrupções. Além disso, a fábrica também se destaca por sua sustentabilidade, utilizando tecnologias de reaproveitamento de água e um uso consciente de energia, diminuindo o impacto ambiental sem sacrificar a produtividade.

Tecnologia e automação no coração da produção

Por trás do aroma irresistível do chocolate, há uma vasta gama de tecnologias em ação. A Mondelēz investe anualmente milhões de reais em inovações. As linhas de produção são equipadas com robôs, sensores inteligentes e sistemas computadorizados que monitoram diversos aspectos, como temperatura e viscosidade, assegurando que cada barra mantenha o padrão de qualidade.

As etapas de moldagem, embalagem e paletização são automatizadas, com câmeras e sensores checando a qualidade dos produtos em tempo real. Essa automação aumentou a produtividade em mais de 20% nos últimos anos, reduzindo desperdícios e alinhando a produção com práticas sustentáveis.

Exportação e importância estratégica para o Brasil

A fábrica de Curitiba não é apenas uma referência local; cerca de metade da sua produção vai para o exterior, especialmente para países na América Latina, Europa e Ásia. Isso consolidou o Brasil como um dos grandes exportadores de chocolates no mundo.

Em 2023, o Brasil exportou mais de US$ 400 milhões em produtos de chocolate, grande parte proveniente da produção da Mondelēz em Curitiba. O Paraná, com isso, passou a ser um polo significativo no cenário global da indústria de chocolates.

O impacto econômico e social

A fábrica gera milhares de empregos diretos e indiretos, envolvendo desde o transporte de matérias-primas até fornecedores de embalagens. Estima-se que o complexo ofereça cerca de 5 mil postos de trabalho entre funcionários diretos e terceirizados, além de ajudar centenas de produtores de leite e cacau.

A economia local também se beneficia, com o comércio da região vibrando ao ritmo da produção: restaurantes, mercados e transportadoras operam em sinergia com os turnos da "fábrica que nunca dorme". Esse impacto fez com que o governo paranaense reconhecesse a Mondelēz como um dos pilares da indústria alimentícia do estado.

Sustentabilidade e responsabilidade social

A Mondelēz não se preocupa apenas com a produção em massa; a empresa investe em sustentabilidade e iniciativas sociais. O programa “Cocoa Life” apoia mais de 5 mil produtores de cacau brasileiros, oferecendo treinamento para práticas agrícolas sustentáveis e ajudando a melhorar a renda familiar.

Internamente, a fábrica adota práticas como a reciclagem de resíduos e utiliza embalagens 100% recicláveis, além de implementar sistemas de energia limpa. O objetivo é reduzir as emissões de carbono em 25% até 2025, tornando-se um modelo em governança ambiental no setor alimentício.

Curiosidades que impressionam

São produzidos mais de 2 milhões de Sonhos de Valsa por dia .

. A linha de montagem de barras de Lacta fabrica cerca de 1.000 barras por minuto .

. O chocolate produzido anualmente poderia encher mais de 1.500 piscinas olímpicas .

. O sistema de refrigeração mantém a temperatura ideal de 20°C em todos os setores de moldagem.

A logística interna movimenta centenas de toneladas de matéria-prima diariamente em um circuito automatizado.

Brasil no mapa global do chocolate

Com a fábrica em Curitiba, o Brasil conseguiu um destaque significativo na produção de chocolates no cenário mundial. A unidade combina escala industrial, inovação e eficiência logística, competindo com grandes empresas europeias e norte-americanas.

Ter uma planta desse tamanho no país ajuda a construir uma imagem de qualidade, tecnologia e sustentabilidade, quebrando a ideia de que a indústria alimentícia de ponta é exclusividade de países desenvolvidos.

Mais do que uma fábrica, a Mondelēz em Curitiba é um símbolo do potencial industrial e tecnológico do Brasil. Dentro de seus 160 mil m², o país demonstra ser capaz de liderar não só em agronegócio, mas também na produção sofisticada e de alto valor agregado. O aroma de chocolate, misturado ao som das máquinas e ao trabalho dedicado de milhares de brasileiros, transforma essa fábrica em um lugar onde o doce mais amado do mundo ganha vida todos os dias.