“A Viagem” chega ao fim com duas mortes marcantes e boa audiência

A reprise da novela “A Viagem” se aproxima do fim no programa “Vale a Pena Ver de Novo”, prevista para meados de novembro. A história, que tem se destacado por suas emocionantes reviravoltas, ainda guarda momentos intensos, incluindo duas mortes impactantes que levam a trama a um clímax espiritual, característico do autor Ivani Ribeiro.

Um dos principais acontecimentos será a morte de Diná, interpretada por Christiane Torloni. Nos próximos capítulos, a protagonista será guiada pela presença espiritual de Alexandre, vivido por Guilherme Fontes, até um local onde está sua sobrinha Bia, interpretada por Fernanda Rodrigues. Quando as duas se encontram na praia, é um momento tocante, mas, infelizmente, Diná sofrerá um ataque cardíaco fulminante e não conseguirá resistir. Bia, desesperada, tentará chamar a ajuda de Igor, mas a situação se torna irreversível.

No plano espiritual, Diná reencontra Otávio, interpretado por Antonio Fagundes, e enfrentará novos conflitos. Ela lidará com o ciúme ao ver seu antigo amor convivendo com Júlia e estará empenhada em ajudar Alexandre a superar suas batalhas internas, interrompendo um ciclo de vinganças que influencia suas histórias.

A segunda morte importante ocorrerá no último capítulo, envolvendo Dona Maroca, que é recebida no plano espiritual por Diná e Otávio. A causa dessa morte não será revelada, mantendo um mistério que permeia toda a novela.

A morte de Diná acontece no capítulo 145. Após esse evento, restarão 22 episódios até o fechamento da trama. A emissora ainda não divulgou a data exata para o último capítulo da reprise nem informou qual será a próxima novela a ser exibida.

Sobre a audiência, “A Viagem” está tendo um bom desempenho. Desde sua reexibição em 12 de maio, a novela alcançou uma média de 16,7 pontos na Grande São Paulo. Esse resultado é equivalente ao alcançado por “Alma Gêmea” e supera a audiência de “Tieta”, que teve uma média de 15,8 pontos em sua última reprise.

“A Viagem” originalmente foi exibida em 1994 e é um marco da teledramaturgia brasileira, sendo uma das primeiras novelas de horário nobre a abordar o espiritismo, inspirado na doutrina de Allan Kardec. Escrita por Ivani Ribeiro, com direção de Ignácio Coqueiro, Maurício Farias e Wolf Maya, a novela se tornou clássica e influente.

Por fim, a emissora ainda não confirmou qual será a novela que substituirá “A Viagem”. Entre as especulações nas redes sociais, aparecem títulos como “Salve Jorge”, “Amor à Vida”, “Um Outro Lado do Paraíso” e “Rainha da Sucata”. Entretanto, a atual reprise ainda possui muitos capítulos emocionantes que manterão o público engajado até o final da história.