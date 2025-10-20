Magnata gasta R$ 2,1 mi em casa na árvore de luxo

Todd Graves, o fundador da Raising Cane’s Chicken Fingers, está cheio de histórias incríveis. Ele é bem direto ao dizer: “É divertido ter coisas que pareçam mágicas”. E sua casa na árvore é um ótimo exemplo dessa magia. Localizada nos jardins da sua propriedade em Baton Rouge, Louisiana, essa construção é tudo, menos comum.

Com três andares e um custo de cerca de US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2,1 milhões), a casa é uma verdadeira obra-prima suspensa. Imagine um espaço que abraça um carvalho vivo de 30 metros de altura, misturando o encanto de um refúgio da infância com todo o conforto de um lar luxuoso.

Arquitetura e detalhes exclusivos

Esse espaço incrível mantém algumas características clássicas de uma casa na árvore americana, como um escorregador e um posto de observação, mas vai muito além. O deck externo conta com 42 metros quadrados, enquanto a área interna tem 37 metros quadrados, incluindo uma sala de estar, um quarto e um lavabo.

Os detalhes ficam por conta de materiais únicos. O teto, feito de pinho, é formado por madeira reutilizada de uma antiga fábrica de costura. O bar e uma linda janela de vitral foram recuperados de Nova Orleans, trazendo um pedacinho da história após o furacão Katrina. E para dar um toque especial, uma bola de espelhos acima da cama faz referência à decoração dos restaurantes da rede.

Uma ponte suspensa de 21 metros, inspirada nas vilas Ewok de Star Wars, conecta a casa a uma plataforma de observação à beira do lago, oferecendo uma vista magnífica do campus da Universidade do Estado da Louisiana. É realmente um refúgio natural digno de ser explorado.

O projeto e seu criador

Nada foi feito de forma simples ou barata. Todd, que se inspirava nas casas e fortes que montava quando criança, contou com a ajuda do especialista Pete Nelson, da empresa Nelson Treehouse and Supply. O projeto foi revelado ao público em 2015 no programa Treehouse Masters do canal Animal Planet.

Os US$ 400 mil usados na construção equivalem ao preço médio de uma casa nos Estados Unidos, mas, para Todd, representa uma fração de sua fortuna de US$ 22 bilhões (cerca de R$ 116,2 bilhões). Além de ser um capricho, a casa também serve como um espaço para ele refletir sobre suas ideias e estratégias para a Raising Cane’s.

Celebridades na casa suspensa

Com o passar do tempo, a casa se transformou em um hotspot para celebridades. O lugar, que inicialmente era um espaço de diversão para os filhos de Todd e as crianças da vizinhança, se tornou um destino para vários artistas que visitam Baton Rouge.

Entre os visitantes, estão nomes como o rapper Nelly e o jogador de futebol americano Ja’Marr Chase. O ex-jogador da NBA, Shaquille O’Neal, ficou tão encantado com a casa que decidiu encomendá-la ao mesmo construtor. Todd menciona que “é possível visitar a casa de alguém, mas há poucas casas na árvore como esta em que se pode passar um tempinho”.

Até o rapper Snoop Dogg fez uma visita quando se apresentou na cidade, e ele não hesitou em afirmar que Todd é como família para ele. Com todas essas visitas, Todd acredita que o investimento na casa se pagou.

Do frango frito à fortuna bilionária

Além de sua paixão por arquitetura, Todd é alguém que adora objetos raros e histórias inusitadas, muito alinhadas com sua trajetória de vida. Quando a ideia de abrir um restaurante especializado em frango frito levantou ceticismo entre muitos, ele trabalhou duro em empregos diversos, desde caldeireiro até pescador de salmão no Alasca, para dar vida ao seu sonho.

Hoje, ele é um dos restaurateurs mais ricos dos Estados Unidos, figurando entre os 50 bilionários do país.

Todd Graves, um colecionador de relíquias

Uma parte da fortuna de Todd é dedicada a coleções surpreendentes. Ele é dono de um esqueleto de tricerátopo de 66 milhões de anos, da jaqueta usada por Harrison Ford em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida e até mesmo de um par de óculos de sol que pertenceu a Elvis Presley.

Recentemente, ele se empolgou ao contar que arrematou um dos chapéus de Napoleão em um leilão, tudo isso enquanto admirava a vista da varanda da casa na árvore, a dez metros do chão. “Isso me mantém sonhando.”