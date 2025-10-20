Números consolidados de 19 de outubro de 2025
Audiência de Televisão – Resultados do Dia 19 de Outubro de 2025
No domingo, 19 de outubro de 2025, o programa Globo Rural se destacou pela sua boa audiência nas manhãs. Durante o mesmo período, o programa Viver Sertanejo teve uma presença significativa, especialmente com a dupla Jorge e Mateus, que anunciou uma pausa temporária na carreira.
À tarde, a competição entre Domingão com Huck e Domingo Legal, do SBT, foi acirrada. O primeiro, que contou com a participação de parte do elenco da novela Três Graças, teve dificuldades para alcançar altos índices de audiência, ficando atrás do programa da emissora rival.
Os programas Acerte ou Caia! e Domingo Espetacular também ficaram em terceiro lugar, atrás dos programas de auditório do SBT, refletindo a forte presença da concorrência.
A Band, por sua vez, teve um desempenho fraco com a transmissão da Fórmula 1 e quase não conseguiu superar a audiência da TV Cultura.
Os números consolidados de audiência do dia 19 de outubro são os seguintes:
Programas da Globo:
- Santa Missa em Seu Lar: 4,6
- Globo Repórter (reapresentação): 5,5
- Antena Paulista: 7,3
- Auto Esporte: 9,2
- Globo Rural: 11,5
- Viver Sertanejo: 10,8
- Esporte Espetacular: 9,6
- Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens – Snake Eyes: 9,7
- Especial Três Graças: 10,7
- Domingão com Huck: 15,9
- Fantástico: 15,7
Programas da Record:
- Record Teen: 1,5
- Eu, A Patroa e as Crianças: 3,0
- Todo Mundo Odeia o Chris: 3,1
- Cine Maior: O Estrangeiro: 4,2
- Acerte ou Caia!: 4,8
- Domingo Espetacular: 6,2
- A Fazenda 17: 5,5
Programas do SBT:
- SBT Notícias Manhã: 1,9
- Pé na Estrada: 1,7
- Domingo Legal: 6,8
- Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,7
Demais emissores:
- Band: Fórmula 1: 1,7
- Outros programas com baixa audiência variaram entre 0,1 e 1,0.
Esses resultados são baseados na medição de audiência na Grande São Paulo, sendo um ponto correspondente a aproximadamente 77.488 domicílios. Esses dados são frequentemente utilizados como referência no mercado publicitário para avaliar o desempenho dos programas e a atratividade para os anunciantes.