Números consolidados de 19 de outubro de 2025

Audiência de Televisão – Resultados do Dia 19 de Outubro de 2025

No domingo, 19 de outubro de 2025, o programa Globo Rural se destacou pela sua boa audiência nas manhãs. Durante o mesmo período, o programa Viver Sertanejo teve uma presença significativa, especialmente com a dupla Jorge e Mateus, que anunciou uma pausa temporária na carreira.

À tarde, a competição entre Domingão com Huck e Domingo Legal, do SBT, foi acirrada. O primeiro, que contou com a participação de parte do elenco da novela Três Graças, teve dificuldades para alcançar altos índices de audiência, ficando atrás do programa da emissora rival.

Os programas Acerte ou Caia! e Domingo Espetacular também ficaram em terceiro lugar, atrás dos programas de auditório do SBT, refletindo a forte presença da concorrência.

A Band, por sua vez, teve um desempenho fraco com a transmissão da Fórmula 1 e quase não conseguiu superar a audiência da TV Cultura.

Os números consolidados de audiência do dia 19 de outubro são os seguintes:

Programas da Globo:

Santa Missa em Seu Lar: 4,6

Globo Repórter (reapresentação): 5,5

Antena Paulista: 7,3

Auto Esporte: 9,2

Globo Rural: 11,5

Viver Sertanejo: 10,8

Esporte Espetacular: 9,6

Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens – Snake Eyes: 9,7

Especial Três Graças: 10,7

Domingão com Huck: 15,9

Fantástico: 15,7

Programas da Record:

Record Teen: 1,5

Eu, A Patroa e as Crianças: 3,0

Todo Mundo Odeia o Chris: 3,1

Cine Maior: O Estrangeiro: 4,2

Acerte ou Caia!: 4,8

Domingo Espetacular: 6,2

A Fazenda 17: 5,5

Programas do SBT:

SBT Notícias Manhã: 1,9

Pé na Estrada: 1,7

Domingo Legal: 6,8

Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,7

Demais emissores:

Band: Fórmula 1: 1,7

Outros programas com baixa audiência variaram entre 0,1 e 1,0.

Esses resultados são baseados na medição de audiência na Grande São Paulo, sendo um ponto correspondente a aproximadamente 77.488 domicílios. Esses dados são frequentemente utilizados como referência no mercado publicitário para avaliar o desempenho dos programas e a atratividade para os anunciantes.