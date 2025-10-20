Entretenimento

Números consolidados de 19 de outubro de 2025

Domingão com Huck divulga Três Graças. Foto: Globo/Beatriz Damy
confira os números consolidados de 19/10/2025

Audiência de Televisão – Resultados do Dia 19 de Outubro de 2025

No domingo, 19 de outubro de 2025, o programa Globo Rural se destacou pela sua boa audiência nas manhãs. Durante o mesmo período, o programa Viver Sertanejo teve uma presença significativa, especialmente com a dupla Jorge e Mateus, que anunciou uma pausa temporária na carreira.

À tarde, a competição entre Domingão com Huck e Domingo Legal, do SBT, foi acirrada. O primeiro, que contou com a participação de parte do elenco da novela Três Graças, teve dificuldades para alcançar altos índices de audiência, ficando atrás do programa da emissora rival.

Os programas Acerte ou Caia! e Domingo Espetacular também ficaram em terceiro lugar, atrás dos programas de auditório do SBT, refletindo a forte presença da concorrência.

A Band, por sua vez, teve um desempenho fraco com a transmissão da Fórmula 1 e quase não conseguiu superar a audiência da TV Cultura.

Os números consolidados de audiência do dia 19 de outubro são os seguintes:

Programas da Globo:

  • Santa Missa em Seu Lar: 4,6
  • Globo Repórter (reapresentação): 5,5
  • Antena Paulista: 7,3
  • Auto Esporte: 9,2
  • Globo Rural: 11,5
  • Viver Sertanejo: 10,8
  • Esporte Espetacular: 9,6
  • Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens – Snake Eyes: 9,7
  • Especial Três Graças: 10,7
  • Domingão com Huck: 15,9
  • Fantástico: 15,7

Programas da Record:

  • Record Teen: 1,5
  • Eu, A Patroa e as Crianças: 3,0
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 3,1
  • Cine Maior: O Estrangeiro: 4,2
  • Acerte ou Caia!: 4,8
  • Domingo Espetacular: 6,2
  • A Fazenda 17: 5,5

Programas do SBT:

  • SBT Notícias Manhã: 1,9
  • Pé na Estrada: 1,7
  • Domingo Legal: 6,8
  • Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,7

Demais emissores:

  • Band: Fórmula 1: 1,7
  • Outros programas com baixa audiência variaram entre 0,1 e 1,0.

Esses resultados são baseados na medição de audiência na Grande São Paulo, sendo um ponto correspondente a aproximadamente 77.488 domicílios. Esses dados são frequentemente utilizados como referência no mercado publicitário para avaliar o desempenho dos programas e a atratividade para os anunciantes.

