Agricultor cria mini trator com motor de Biz para o filho

Em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, uma história cheia de carinho e criatividade está tocando o coração de muita gente. Evânio Will, um agricultor de Taió, decidiu realizar o sonho do seu filho, Ithan Miguel, de 5 anos, e construiu um mini trator funcional movido por um motor de motoneta Biz.

Ithan adora brincar de agricultor e sempre acompanha o pai nas atividades da propriedade. O vídeo dele dirigindo o tratorzinho se tornou um verdadeiro sucesso nas redes sociais, acumulando mais de 2 milhões de visualizações.

Um presente feito de criatividade e amor

Evânio, que é agricultor e mecânico nas horas livres, começou esse projeto como uma brincadeira. Ithan sempre pedia por um trator de brinquedo, mas o pai teve uma ideia mais ousada: que tal fazer um trator de verdade em miniatura?

Usando peças reaproveitadas — como um motor de Biz, eixos de bicicleta e partes de sucata — ele trabalhou durante semanas para montar o veículo. O resultado foi incrível: um trator totalmente funcional, com marcha, freio, embreagem e direção, tudo adaptado para o tamanho do filhote.

“Ele sempre quis um trator igual ao meu. Então pensei: por que não fazer um pra ele de verdade? Gastei pouco, usei o que tinha, e o mais importante é ver a alegria dele”, explicou Evânio.

O “mini agricultor” que encantou a internet

O vídeo que viralizou mostra Ithan pilotando seu tratorzinho no quintal, conduzindo com cuidado e um sorriso que não sai do rosto. Em poucos dias, o vídeo já tinha acumulado 2,2 milhões de visualizações, gerando uma onda de comentários cheios de amor pela iniciativa do pai.

Muitos internautas se disseram emocionados com o gesto de Evânio e elogiaram a criatividade por construir algo tão especial. “Isso é o verdadeiro amor de pai. Ele não comprou, ele construiu” e “Um gênio da roça, mostrando que no interior também tem engenho e tecnologia”, foram alguns dos comentários que apareceram.

De Taió para o Brasil inteiro

A repercussão foi tão grande que a história alcançou várias páginas e perfis de grandes veículos de comunicação. Agricultores de todo o Brasil começaram a compartilhar o vídeo e enviar mensagens de apoio à família. Na comunidade local, Ithan ganhou o carinhoso apelido de “mini agricultor” e virou uma espécie de celebridade rural.

Os moradores ressaltam que o menino sempre acompanhou o pai nos trabalhos de campo, observando tudo atentamente. Agora, com seu próprio trator, ele simula as mesmas tarefas, arando o quintal e transportando pequenas cargas, como se estivesse no meio do campo de verdade.

Engenharia artesanal e inspiração rural

O trator foi feito de maneira totalmente artesanal, sem nenhum plano técnico ou projeto digital. Evânio improvisou o chassi com peças de ferro e fez a soldagem à mão, adaptando o motor da Biz — um modelo com cerca de 100 cc — para movimentar seu novo veículo.

Para ele, o ajuste do sistema de marchas foi o maior desafio, já que precisava limitar a velocidade para que uma criança pudesse dirigir de forma segura. O trator chega a atingir 10 km/h e sempre é operado com a supervisão do pai.

Além de ser funcional, o mini trator se parece com os de verdade, tendo capô, faróis, pedais e até adesivos que imitam tratores comuns.

Um gesto que simboliza o amor e o engenho do campo

A história de Evânio e Ithan vai além da criatividade. Ela captura o orgulho da vida rural e a conexão entre gerações que ainda valorizam o trabalho manual e a convivência familiar. Enquanto nas cidades os brinquedos tecnológicos dominam, no interior, uma ideia simples e artesanal tem conseguido emocionar o Brasil.

A iniciativa do pai inspirou muitos outros agricultores e mecânicos a criar suas próprias mini máquinas e compartilhar vídeos nas redes sociais.

Um trator que vai além do brinquedo

Atualmente, Ithan não se separa do seu trator. Ele usa o veículo para passear, brincar e “ajudar” o pai nas plantações. Esse presente, feito com sucata e muito amor, se tornou um símbolo da criatividade e da simplicidade do interior brasileiro.

Num mundo onde a tecnologia avança rapidamente, o mini trator de Taió mostra que a verdadeira inovação vem da vontade e do coração de um pai que sonhou junto com seu filho.