Magnata adquire mansão de R$ 105 milhões em arranha-céu, sem morar

Imagine investir mais de R$ 105 milhões em uma mansão de luxo e nunca poder morar nela. Essa situação surpreendente é a realidade de Vijay Mallya, um bilionário indiano que mandou construir uma réplica da Casa Branca no topo de um arranha-céu em Bangalore. O projeto, que ocupa uma área de cerca de 4 mil metros quadrados, prometia ser uma das casas mais luxuosas da região, mas o alto investimento não garantiu a Mallya o direito de desfrutar desse belo espaço.

### Conflitos legais e fuga do país

A história começou a se complicar quando Mallya enfrentou dificuldades legais após o colapso de sua companhia aérea. Ele se viu no centro de uma série de acusações de crimes financeiros, incluindo empréstimos não pagos e lavagem de dinheiro.

Com a pressão cada vez maior das autoridades, o magnata decidiu deixar a Índia em 2016 e se estabeleceu no Reino Unido, sem intenção de retornar. A legislação indiana permite a apreensão de bens adquiridos de maneira ilícita, e, assim, a mansão, apesar de imponente, corre o risco de ser confiscada pelas autoridades.

### Detalhes de uma obra monumental

Embora a residência nunca tenha sido habitada, ela impressiona pela sofisticação. O projeto conta com jardins amplos, piscina infinita, uma adega de vinhos e até um heliponto particular. Cada detalhe foi elaborado para transmitir grandiosidade, incluindo elevadores privativos e um deck de observação com uma vista panorâmica deslumbrante.

Contudo, todo esse investimento se transformou em um símbolo de desperdício, já que a propriedade permanece abandonada e deteriorando, longe da glória que foi criada.

### Magnata indiano: reputação arruinada

A trajetória de Vijay Mallya ilustra bem como problemas judiciais podem acabar com grandes conquistas. O que antes era visto como o “rei do luxo” agora se reduz a manchetes sobre dívidas bilionárias e processos criminais. A proibição de viver na mansão reforçou a imagem de uma derrota pública, transformando o imóvel em uma lembrança amarga de um império que desmoronou.

### História levada às telas

Apesar do destino incerto da casa, a saga de Mallya não ficou fora das telas. A sua queda e os excessos que viveu foram retratados no documentário “Bad Boys e Bilionários”, disponível na Netflix. A produção traz à tona a trajetória de um empresário que, antes admirado, se tornou um exemplo da ascensão meteórica seguida de uma queda abrupta.