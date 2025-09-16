Notícias

Magnata adquire mansão de R$ 105 milhões em arranha-céu, sem morar

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Mansão, Magnata indiano, Arranha-céu
Imagem: Reprodução

Imagine investir mais de R$ 105 milhões em uma mansão de luxo e nunca poder morar nela. Essa situação surpreendente é a realidade de Vijay Mallya, um bilionário indiano que mandou construir uma réplica da Casa Branca no topo de um arranha-céu em Bangalore. O projeto, que ocupa uma área de cerca de 4 mil metros quadrados, prometia ser uma das casas mais luxuosas da região, mas o alto investimento não garantiu a Mallya o direito de desfrutar desse belo espaço.

### Conflitos legais e fuga do país

A história começou a se complicar quando Mallya enfrentou dificuldades legais após o colapso de sua companhia aérea. Ele se viu no centro de uma série de acusações de crimes financeiros, incluindo empréstimos não pagos e lavagem de dinheiro.

Com a pressão cada vez maior das autoridades, o magnata decidiu deixar a Índia em 2016 e se estabeleceu no Reino Unido, sem intenção de retornar. A legislação indiana permite a apreensão de bens adquiridos de maneira ilícita, e, assim, a mansão, apesar de imponente, corre o risco de ser confiscada pelas autoridades.

### Detalhes de uma obra monumental

Embora a residência nunca tenha sido habitada, ela impressiona pela sofisticação. O projeto conta com jardins amplos, piscina infinita, uma adega de vinhos e até um heliponto particular. Cada detalhe foi elaborado para transmitir grandiosidade, incluindo elevadores privativos e um deck de observação com uma vista panorâmica deslumbrante.

Contudo, todo esse investimento se transformou em um símbolo de desperdício, já que a propriedade permanece abandonada e deteriorando, longe da glória que foi criada.

### Magnata indiano: reputação arruinada

A trajetória de Vijay Mallya ilustra bem como problemas judiciais podem acabar com grandes conquistas. O que antes era visto como o “rei do luxo” agora se reduz a manchetes sobre dívidas bilionárias e processos criminais. A proibição de viver na mansão reforçou a imagem de uma derrota pública, transformando o imóvel em uma lembrança amarga de um império que desmoronou.

### História levada às telas

Apesar do destino incerto da casa, a saga de Mallya não ficou fora das telas. A sua queda e os excessos que viveu foram retratados no documentário “Bad Boys e Bilionários”, disponível na Netflix. A produção traz à tona a trajetória de um empresário que, antes admirado, se tornou um exemplo da ascensão meteórica seguida de uma queda abrupta.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Rotatividade no atacado brasileiro cresce, jovens deixam o setor e falta de mão de obra qualificada ameaça operações, aponta FecomercioSP.

Crise no atacado: jovens abandonam setor e rotatividade cresce

4 horas atrás
Pesquisas mostram que o vinagre de maçã pode reduzir a glicemia em até 40% e auxiliar no tratamento do diabetes tipo 2, além de ajudar na pressão arterial e no controle de peso. Saiba a dose ideal e os cuidados necessários.

Consumo diário de vinagre de maçã pode reduzir glicemia em 40%

6 horas atrás
Suas compras online podem virar pesadelo 7 cuidados urgentes que você precisa ter para não cair em golpes de internet

Cuidados essenciais para evitar golpes em compras online

7 horas atrás
Sobradinho, na Bahia, é o maior lago artificial do Brasil com 4.214 km². Gera energia, regula o São Francisco e mudou cidades inteiras.

Maior lago artificial do Brasil gera energia e completa 50 anos

22 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo