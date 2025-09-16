Dramas da comunidade de Chacrinha em “Três Graças”

A nova novela das 21h da Globo, Três Graças, estreia em 20 de outubro de 2025 e promete retratar os desafios sociais e emocionais da comunidade fictícia da Chacrinha, localizada em São Paulo. A criação é de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e a narrativa entrelaça histórias de personagens que enfrentam desigualdades, corrupção e crises familiares.

Viviane: a alma da Chacrinha

Viviane, interpretada por Gabriela Loran, é uma farmacêutica muito querida pelos moradores da Chacrinha. Amiga de infância de Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, ela é uma figura central na comunidade, conhecida por sua generosidade e dedicação. Viviane trabalha na farmácia local, onde distribui medicamentos da Fundação Ferette. Porém, sua vida muda ao descobrir um esquema de falsificação de remédios que pode estar comprometendo a saúde de seus vizinhos.

Gabriela descreve Viviane como "o coração da comunidade". A relação dela com Gerluce é profunda e cheia de nuances, refletindo uma amizade sincera e verdadeira.

Misael: enfrentando a dor

Misael, interpretado por Belo, é um dos usuários da farmácia de Viviane e está lidando com a perda da esposa devido aos medicamentos falsificados. Essa tragédia o leva a um conflito com Ferette, personagem de Murilo Benício, que está no centro deste esquema. Misael é descrito como um homem de princípios e muito leal, que não hesita em buscar justiça, mesmo enfrentando situações adversas.

Ele encontra abrigo e uma nova perspectiva de vida em um ferro-velho pertencente a Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira. Joaquim, avô de Joélly e pai de Gerluce, vive isolado e carregando segredos de sua vida, enquanto se recusa a reconhecer sua família.

Relacionamentos e desafios

Júnior, interpretado por Guthierry Sotero, também é um personagem importante na trama. Ele é um jovem entusiasmado por tecnologia, mas que precisa amadurecer rapidamente após a perda do pai, Albano, para os mesmos medicamentos adulterados. Júnior representa a juventude que precisa lidar com a dor e as responsabilidades precoces.

Paralelamente, Albérico, interpretado por Enrique Diaz, é um pastor da comunidade que cria sua filha Kellen, vivida por Luiza Rosa. Kellen é uma jovem bondosa, que demonstra fé e vontade de ajudar os que a cercam. A relação dos dois é marcada por respeito mútuo e por um forte vínculo familiar.

Conflitos com a criminalidade

A história também gira em torno de Jorginho Ninja, interpretado por Juliano Cazarré, que é o pai biológico de Joélly e busca redenção após cumprir pena. Ele conta com o apoio de Albérico, mas enfrenta dificuldades por estar em uma comunidade dominada por Bagdá, interpretado por Xamã. Bagdá é o chefe do tráfico de drogas na Chacrinha e impõe o medo por meio de sua liderança violenta, cercado por comparsas como Vandilson e Alemão.

Conclusão

A novela Três Graças promete abordar questões complexas da vida urbana, expondo tanto as fraquezas quanto as forças da comunidade da Chacrinha. Com seu elenco talentoso e enredos que falam diretamente à realidade brasileira, a obra se propõe a entreter enquanto provoca reflexões sobre a sociedade contemporânea.

