Mãe do apresentador Ratinho falece aos 88 anos

Morre Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Ratinho

Neste sábado, 26, a equipe do apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, confirmou a morte de sua mãe, Maria Talarico Massa, aos 88 anos. A família ainda não divulgou a causa do falecimento.

O comunicado sobre a morte foi feito nas redes sociais da equipe de Ratinho, onde pediram respeito à dor da família. A mensagem destacava o legado de amor e dedicação de Dona Maria à sua família, mencionando que ela deixa lembranças de momentos felizes para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la. A equipe também ressaltou que a memória de Dona Maria será eterna nos corações de seus familiares e amigos.

Em junho, Ratinho havia revelado que sua mãe estava internada, mostrando em um vídeo o momento em que ela recebeu alta do hospital. A relação próxima entre Ratinho e sua mãe sempre foi evidente, e sua partida causa uma grande comoção.

Além da dor pela perda, Ratinho também enfrentou uma situação adversa recentemente. Em seu programa no SBT, ele compartilhou que foi vítima do golpe conhecido como "golpe do Pix". O apresentador contou que perdeu R$ 50 mil para um golpista que se passou por seu filho, Rafael.

O criminoso enviou uma mensagem de texto utilizando um número falso, solicitando dinheiro com urgência. Em estado de preocupação, Ratinho transferiu R$ 15 mil, mesmo sentindo estranheza na situação. Ele relatou que o golpista se apresentou como seu filho e, durante a conversa, a ligação caiu, mas a comunicação prosseguiu por um aplicativo de mensagens. Esta experiência reforça a importância de estar atento a possíveis fraudes financeiras.

A equipe e os admiradores de Ratinho expressam suas condolências e carinho nesse momento difícil.