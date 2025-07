Nova pontuação da CNH em 2025 pode levar à suspensão de motoristas

A pontuação da CNH passou por algumas mudanças importantes que já começaram a valer em 2025. A nova regra substitui o antigo limite fixo por um modelo mais flexível, que leva em conta o tipo de infração cometida. Isso significa que fica mais fácil entender quando e como pode ocorrer a suspensão do direito de dirigir.

Essa alteração pegou muitos motoristas de surpresa. Há quem ainda não esteja ciente dos novos critérios e, com isso, acumule infrações sem perceber que está perto do limite. Por isso, é fundamental entender o funcionamento desse novo sistema de pontuação da CNH para evitar multas e penalidades.

Entenda como funciona a nova pontuação da CNH

No passado, a suspensão da CNH acontecia com a soma de 20 pontos em um ano, sem considerar a gravidade das infrações. Agora, as regras mudaram: se um motorista tiver duas ou mais infrações gravíssimas, ele permanece com o limite de 20 pontos. Se tiver apenas uma infração gravíssima, esse limite sobe para 30 pontos. E, para quem não cometeu nenhuma gravíssima, o limite aumenta ainda mais, chegando a 40 pontos.

Essa mudança busca punir com mais rigor quem comete infrações mais perigosas, como dirigir alcoolizado ou ultrapassar em locais proibidos. Ao mesmo tempo, oferece um pouco mais de flexibilidade para aqueles que cometem apenas pequenas infrações.

Infrações gravíssimas têm peso maior no novo sistema

As infrações gravíssimas continuam a valer 7 pontos e podem resultar em suspensão imediata da CNH, dependendo da situação. Isso é o que acontece, por exemplo, com motoristas que dirigem sob influência de álcool ou que se envolvem em rachas. Em certos casos, a penalidade pode ser automática, mesmo que o motorista não chegue aos pontos máximos.

Por isso, prestar atenção ao tipo de infração é mais crucial do que a quantidade de pontos que se acumula. O sistema agora avalia a gravidade e a frequência das infrações, tornando a análise muito mais complexa.

Classificação das infrações permanece a mesma

A classificação das infrações mantém suas categorias: leve (3 pontos), média (4 pontos), grave (5), e gravíssima (7). Infrações comuns, como estacionar em local proibido ou esquecer o cinto de segurança, ainda contam, mas agora só levam à suspensão se acompanhadas de infrações mais sérias.

A proposta desse novo modelo de pontuação da CNH é incentivar a direção responsável, enfocando comportamentos que realmente colocam vidas em risco.

Como consultar sua pontuação e evitar penalidades

Os motoristas podem verificar a pontuação da CNH no site do Detran do seu estado ou usando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Também é possível fazer cursos de reciclagem, que reduzem até 40% dos pontos acumulados e ajudam a renovar o conhecimento sobre direção segura.

A melhor forma de evitar surpresas desagradáveis com o novo sistema é estar bem informado, ter uma postura defensiva ao volante e respeitar a legislação de trânsito.