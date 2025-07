Campidoglio reafirma: sem censura à liga, normas serão seguidas

Campidoglio Esclarece Remoção de Manifestos da Lega

Em Roma, no dia 26 de julho de 2025, o Campidoglio, sede do governo municipal, fez um esclarecimento sobre a remoção de manifestos da Lega, um partido político local. Segundo a administração, essa decisão foi tomada pelos órgãos competentes, em resposta a reclamações feitas por cidadãos.

A remoção dos manifestos ocorreu com base no artigo 12-bis do Regulamento de Publicidade, estabelecido pela Lei n° 141/2020. Este regulamento proíbe a veiculação de conteúdos publicitários que contenham estereótipos relacionados à etnia. A prefeitura afirmou que a ação não se configura como censura, mas sim como uma aplicação rigorosa das normas que regem a publicidade na cidade.

Além disso, o Campidoglio destacou que é possível para a Lega interpor um recurso formal contra essa decisão. Outra alternativa seria a continuação da campanha publicitária, desde que os conteúdos sejam ajustados para estarem em conformidade com o regulamento vigente.

A nota oficial emitida pelo Campidoglio visa esclarecer a situação e reafirmar o compromisso da administração pública com as normas locais.