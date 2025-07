Macron apresenta plano para aumentar investimentos militares na França

• LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou um novo plano para aumentar os investimentos em defesa do país durante uma coletiva de imprensa no último domingo. A medida busca dobrar o orçamento militar até 2027, antecipando-se em três anos ao cronograma inicial, em resposta a um cenário geopolítico considerado desafiador.

Atualmente, o orçamento militar da França é de 32 bilhões de euros. Com o novo plano, esse valor deve crescer para 64 bilhões de euros ao longo dos próximos anos. No próximo ano, estão previstos acréscimos de 3,5 bilhões de euros, com mais 3 bilhões de euros a serem destinados em 2027.

Macron ressaltou que esse aumento nos gastos acontece em um contexto fiscal em que o país precisa economizar 40 bilhões de euros em seu orçamento para 2026. Ele afirmou que esse investimento em defesa será financiado por meio de um crescimento econômico que prioriza a atividade produtiva.

Além disso, o presidente destacou a importância de ter uma defesa forte, ligando-a à independência financeira da França. Ele mencionou que seu governo busca um equilíbrio entre a segurança nacional e a saúde fiscal do país.

Na mesma ocasião, foi anunciado que o primeiro-ministro François Bayrou apresentará, ainda esta semana, mais detalhes sobre as propostas orçamentárias para 2026. O discurso deve esclarecer como o governo planeja viabilizar essas mudanças no cenário econômico e de defesa da França.