Quem ganha até R$ 7.350 terá impacto financeiro significativo

As mudanças propostas no Imposto de Renda podem ser uma boa notícia para quem recebe até R$ 5 mil por mês. A nova regra, que ainda está em discussão no Congresso, promete trazer alívio financeiro para muitos brasileiros.

De acordo com cálculos realizados pela Confirp Contabilidade, quem ganha R$ 5 mil pode ter uma redução no imposto retido na fonte, com uma previsão de desconto em torno de R$ 313. Essa proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar por votação no plenário para se tornar lei.

O impacto para os contribuintes

O desconto será gradual, começando para salários acima de R$ 5 mil e se zerando em R$ 7 mil. A ideia, apresentada por Arthur Lira, é beneficiar cerca de 500 mil pessoas que estão nessa faixa de renda. Se aprovado, estima-se que ao redor de 10 milhões de brasileiros deixariam de pagar o imposto. Isso significa que aproximadamente 65% dessa população, cerca de 26 milhões de pessoas, poderia ser isentada, segundo o Ministério da Fazenda.

Na prática, isso quer dizer que mais de 87% dos contribuintes não precisariam enfrentar a burocracia do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Em março deste ano, o governo já havia sinalizado um aumento na isenção do imposto, que deve saltar de R$ 3.036 para R$ 5 mil até 2026.

Complementando essa mudança, há uma proposta considerando o impacto econômico, que busca ajuda especialmente para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. O foco é fazer com que o novo modelo de isenção favoreça aqueles que realmente precisam, especialmente, evitando que a cobrança pesasse apenas sobre os que recebem acima de R$ 50 mil.

De acordo com um estudo da PNAD, feito pelo IBGE em parceria com a LCA Consultores, apenas 35% das pessoas que ganham mais de dois salários mínimos poderão se beneficiar dessa nova proposta de isenção. É um passo importante para reverter a situação de muitos que estão na base da pirâmide salarial, oferecendo um pouco mais de conforto financeiro.