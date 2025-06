Gigante de Minas Gerais produz 260 mil toneladas anualmente

No centro do agronegócio brasileiro, um nome se destaca quando o assunto é batata: o Grupo Rocheto. Com operações robustas em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, o grupo é dono da maior fazenda de batata inglesa do Brasil. A trajetória deles é uma verdadeira prova de como uma visão estratégica pode transformar uma produção familiar em um grande conglomerado que agora lidera o mercado nacional.

Mas o Grupo Rocheto não se limita ao cultivo. A família deu um passo ousado ao criar a Bem Brasil Alimentos, a primeira indústria nacional de batatas pré-fritas congeladas. Parece que eles conseguiram quebrar o monopólio de grandes multinacionais. Essa história nos mostra como a verticalização, que vai desde o plantio até o produto final, foi crucial para construir um verdadeiro império no agronegócio.

Onde fica a maior fazenda de batata inglesa no Brasil?

Embora o Grupo Rocheto tenha fazendas em três estados, o coração da operação, onde encontra-se a maior fazenda de batata inglesa no Brasil, está em Perdizes, no Triângulo Mineiro. Com cerca de 15.000 hectares, essa propriedade não só concentra grande parte da produção, mas também é a maior empregadora privada da cidade.

Escolher Minas Gerais no final da década de 1980 foi uma estratégia bem pensada. O clima da região proporciona um período de plantio mais extenso em comparação a São Paulo, onde a família iniciou a sua jornada. Para manter a saúde do solo, o grupo utiliza a rotação de culturas, alternando o cultivo da batata com outros produtos como soja, milho e feijão. Essa prática garante a sustentabilidade a longo prazo e protege os recursos naturais.

A engenharia por trás do sucesso: da semente à indústria

O sucesso do Grupo Rocheto é impulsionado por investimentos em tecnologia e decisões estratégicas. Eles investem na seleção de variedades de batatas com alta performance, como a Asterix, perfeita para fritura. Mas a grande virada aconteceu em 2006, com a criação da Bem Brasil Alimentos.

Antes disso, o mercado de batatas pré-fritas congeladas no Brasil era dominado por empresas estrangeiras. Ao montar sua própria indústria, o grupo não só conseguiu agregar mais valor à própria produção, mas também se garantiu um destino para as impressionantes 260.000 toneladas anuais que produzem. Hoje, a Bem Brasil se destaca como líder nacional em vendas nesse segmento, um feito admirável para uma empresa totalmente brasileira.

Um império familiar construído ao longo de décadas

A história do grupo é, antes de tudo, uma saga familiar. Tudo começou na década de 1940, com o cultivo de batatas em uma pequena propriedade. Os irmãos Rocheto, visionários, perceberam a oportunidade de expandir a produção em direção a Minas Gerais, buscando as melhores condições de clima e solo.

A transição de uma empresa agrícola para um conglomerado agroindustrial foi o passo decisivo para solidificar o império. A criação da Bem Brasil Alimentos não foi apenas uma diversificação; foi a concretização de uma estratégia inteligente de dominar toda a cadeia produtiva.

O modelo Rocheto

O caso do Grupo Rocheto é um exemplo clássico de integração vertical. A empresa controla todo o processo: desde o plantio na maior fazenda de batata inglesa no Brasil até o produto que chega à mesa do consumidor. Cerca de 70% de tudo que é processado pela Bem Brasil vem de suas próprias fazendas.

Este controle total proporciona uma estabilidade e padronização de qualidade que é difícil de ser igualada pelos concorrentes. Ao dominar tanto o campo quanto a indústria, o Grupo Rocheto não se tornou apenas o maior produtor de batatas do país, mas também um modelo de como a agricultura familiar pode se transformar em uma força significativa no agronegócio nacional.