Chinês finge ser mulher e grava encontros em Sister Hong

Um homem chinês, identificado como Jiao, foi preso em 9 de julho na cidade de Nanquim, localizada a cerca de 998 km de Pequim, por envolvimento em um esquema de engano sexual. Ele é acusado de se passar por mulher para marcar encontros com homens, durante os quais gravava suas intimidades sem a permissão dos parceiros e vendia esses vídeos. Este caso, que ficou conhecido como o escândalo "Sister Hong", ganhou notoriedade em diversas partes do mundo nos últimos dias.

Segundo o Departamento de Segurança Pública de Nanquim, Jiao, de 38 anos, adotava uma série de artifícios para se apresentar como uma mulher divorciada em aplicativos de relacionamento. Ele utilizava perucas, maquiagem e softwares para alterar a própria voz, criando uma aparência convincente. Durante os encontros, ele não pedia dinheiro diretamente, mas solicitava presentes simples como leite, frutas, óleo e até melancia.

Os vídeos gravados eram vendidos por cerca de 150 yuan, o que equivale a aproximadamente R$ 116, em grupos privados na internet. A divulgação dessas imagens teve consequências graves para as vítimas, incluindo a destruição de relacionamentos, ataques virtuais e situações de constrangimento público, como transmissões ao vivo em que familiares confrontavam os homens identificados.

Embora rumores tenham sugerido que mais de 1.600 pessoas poderiam ter sido gravadas por Jiao, as autoridades negaram essa informação e esclareceram que ainda estão investigando o número exato de vítimas. A polícia também desmentiu boatos de que Jiao seria portador do vírus HIV e que teria infectado 11 homens com AIDS.

Jiao pode enfrentar severas penalidades, incluindo a pena de até 10 anos de prisão por divulgação de material obsceno. Especialistas também sugerem que ele pode ser acusado de prostituição, caso os presentes que recebeu sejam considerados pagamento pelos encontros. Um rumor que mencionava um suposto homem de 60 anos relacionado ao caso também foi desmentido pela polícia. As investigações continuam, visando esclarecer todos os aspectos deste caso que chocou a sociedade.