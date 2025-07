Luis Enrique se descontrola com João Pedro após derrota do PSG

BAILE NO MUNDIAL! Chelsea faz três gols no primeiro tempo contra o PSG; VEJA (1:11)

O técnico do Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, se envolveu em uma situação de agressão após a derrota de sua equipe por 3 a 0 para o Chelsea na final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no último domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA.

Após o apito final, o atacante brasileiro João Pedro, que joga pelo Chelsea, começou a discutir com o goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma. No entanto, a discussão parecia estar sob controle, até que Luis Enrique interveio. Em um momento de tensão, o treinador se aproximou e desferiu um tapa no rosto de João Pedro, que caiu no gramado em decorrência do golpe.

Essa ação desencadeou uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes, além de membros das comissões técnicas que também entraram na confusão. A situação rapidamente se intensificou, mas, felizmente, os ânimos foram acalmados em poucos minutos.

Após a interrupção, os jogadores do Chelsea puderam celebrar a conquista do título com sua torcida, enquanto o PSG se retirou sob uma nuvem de tensão. Esse incidente trouxe à tona o clima de rivalidade intensa entre os clubes e gerou discussões sobre a conduta dos envolvidos durante e após a partida.