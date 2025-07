Dudu Barrichello conquista pódio em corrida em casa

Dudu Barrichello brilha em Interlagos e conquista seu primeiro pódio no Mundial de Endurance

Eduardo Barrichello, conhecido como Dudu, fez história no último domingo (13) ao garantir seu primeiro pódio na categoria durante a corrida do Mundial de Endurance, realizada no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A conquista foi especialmente emocionante, pois ocorreu em sua cidade natal e em sua quarta corrida na categoria.

Dudu já havia se destacado ao conseguir a pole position no sábado anterior, elevando as expectativas do público que lotou as arquibancadas do autódromo, que contou com cerca de 84 mil espectadores. A corrida, no entanto, começou complicada para sua equipe, que utiliza o Aston Martin Vantage AMR #10. Nos primeiros minutos, o piloto Anthony Mcintosh, que iniciou a prova, perdeu a liderança para o Lexus #87, e a equipe precisou ajustar a estratégia de parada antecipada.

A situação ficou ainda mais desafiadora quando o Aston Martin de Mcintosh rodou na Curva do Lago, o que resultou em uma queda nas posições. Com isso, Dudu assumiu o volante a 40 minutos do fim da corrida, quando a equipe estava na sexta colocação.

Mostrando um ritmo forte, Dudu começou a subir posições. Reconhecido como o "piloto do dia" pela transmissão oficial, sua chance de pódio se concretizou nos momentos finais da corrida. Nos últimos 15 minutos, dois concorrentes, o Corvette #81 e o Porsche #85, disputavam o terceiro lugar e acabaram perdendo tempo, permitindo que Dudu se aproximasse.

Com menos de cinco minutos para o término, Dudu começou uma intensa perseguição. Ele apostou em uma ultrapassagem ousada na curva Laranjinha, um ponto não tradicional para esse tipo de manobra no circuito. O público explodiu em festa quando ele finalmente conseguiu completar a ultrapassagem, garantindo assim uma posição no pódio.

Após a corrida, a celebração foi contagiante. Com gritos de "Dudu! Dudu!" ecoando nas arquibancadas, o clima de alegria tomou conta. A tradicional invasão de pista foi liberada, e Dudu comemorou de maneira similar ao seu pai, Rubens Barrichello, que estava emocionado e recebeu homenagens dos torcedores.

Essa conquista marca um passo importante na carreira de Dudu e também para o automobilismo brasileiro, que vê nele uma promessa no mundo do Endurance. Com o apoio incondicional do pai e agora também do público, Dudu se estabelece como um novo ícone nas corridas, prometendo um futuro brilhante para o Brasil nessa modalidade esportiva.