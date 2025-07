Ajuste simples em eletrodomésticos pode cortar conta de luz pela metade

Em tempos de preços elevados na conta de energia elétrica, tirar proveito de ajustes simples no uso dos eletrodomésticos pode ser a chave para economizar. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer toda a diferença no orçamento familiar, aliviando um pouco esse peso mensal.

Um dos vilões mais discretos do consumo é o chamado consumo fantasma. Sabe aquela mania de deixar equipamentos conectados, mesmo quando não estão sendo usados? Isso pode aumentar a conta sem você perceber. Por isso, entender quais aparelhos consomem mais energia e adotar hábitos mais conscientes pode ajudar a evitar surpresas no fim do mês.

De acordo com informações do IBGE e do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, usar os eletrodomésticos de forma mais racional e escolher aqueles que são energeticamente eficientes é fundamental para economizar energia em casa.

Eletrodomésticos que mais consomem energia elétrica

Entre os aparelhos que mais pesam na conta de luz, o refrigerador é o campeão. Ele é responsável por cerca de 30% do consumo total de eletricidade, já que fica ligado o tempo todo para manter os alimentos conservados.

Outros equipamentos, como a televisão, a lavadora de roupas, e o ar-condicionado, também estão entre os principais responsáveis pelo aumento da conta. As TVs modernas, especialmente as de tela grande e plasma, consomem mais energia. Em contrapartida, as de LED são uma opção mais econômica.

Hábitos que reduzem a conta de luz

Adotar algumas práticas simples pode ajudar bastante na diminuição do gasto com eletricidade. Aqui vão algumas dicas:

Desconecte aparelhos da tomada quando não estiverem em uso , especialmente durante a noite ou longas ausências.

, especialmente durante a noite ou longas ausências. Evite deixar equipamentos em standby ; procure desligá-los completamente.

; procure desligá-los completamente. Escolha eletrodomésticos com selo Procel de eficiência energética, preferindo os de categoria A.

de eficiência energética, preferindo os de categoria A. Realize manutenções periódicas nos equipamentos para garantir que tudo funcione bem.

nos equipamentos para garantir que tudo funcione bem. Quando usar a lavadora de roupas , faça isso com carga máxima e, sempre que puder, use água fria.

, faça isso com carga máxima e, sempre que puder, use água fria. Ajuste o brilho de dispositivos eletrônicos e desative recursos que não estiver utilizando.

Como escolher novos eletrodomésticos para economia de energia

Ao comprar novos eletrodomésticos, ficar atento à etiqueta de eficiência energética é essencial. Esse selo, que vai de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), ajuda você a fazer as melhores escolhas. Optar por modelos com classificação A, que atendam às suas reais necessidades, é um bom ponto de partida.

Evite adquirir refrigeradores ou condicionadores de ar que sejam maiores do que o necessário, pois isso pode elevar o consumo sem necessidade. E não se esqueça de escolher eletrodomésticos com funções econômicas, como temporizadores e modos de desligamento automático.

Mudanças simples para mais economia de energia elétrica

Pequenas mudanças nos hábitos e a escolha certa dos aparelhos podem criar um ambiente mais econômico e sustentável. Desligar equipamentos da tomada é um gesto simples que pode eliminar o consumo fantasma. Manter os eletrodomésticos em boas condições, optar por modelos mais eficientes e estar atento ao uso dos recursos disponíveis são passos que ajudam a controlar o consumo.

Outras ações, como limitar o tempo do banho, aproveitar a luz natural do dia e monitorar o consumo de eletricidade, também contribuem para uma conta mais baixa.

Com a alta nos preços da energia, essas ações se tornam ainda mais importantes. Estudos mostraram que as residências podem economizar até 30% ao implementar boas práticas que envolvem uso e manutenção. No caso das famílias de baixa renda, programas de troca de equipamentos antigos por novos, oferecidos por algumas concessionárias, são uma alternativa valiosa para aliviar a pressão no bolso.