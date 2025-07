Lugano x Thun: previsões, escalações e novidades do time

No próximo domingo, o time do Lugano iniciará sua participação na Super Liga Suíça recebendo o Thun no Stádio di Cornaredo. O Lugano terminou a temporada 2024-25 em quarto lugar com 54 pontos, ficando a 19 pontos do primeiro colocado, o Basileia. Em contrapartida, o Thun foi promovido após uma excelente campanha na segunda divisão, conquistando 71 pontos, 11 a mais que o segundo colocado, Aarau.

Desempenho Recente

O desempenho do Lugano na última liga foi inferior ao da temporada anterior, onde ficaram em segundo lugar. A equipe apenas conseguiu manter seis partidas sem sofrer gols, ocupando a penúltima posição nesse quesito entre os doze times da primeira divisão. Além de ter começado a nova temporada da liga, enfrentaram o CFR Cluj na qualificação da Europa League, onde empataram 0 a 0 na primeira fase.

Na reta final da temporada passada, o time não conseguiu vencer nenhuma das últimas quatro partidas na liga, com duas derrotas e um empate. Eles também não venceram nos últimos cinco jogos em casa, onde sofreram duas derrotas nesse período.

O Thun, por sua vez, comemorou seu retorno à Super Liga após três anos. Sob o comando do técnico Mauro Lustrinelli, o time foi o artilheiro da segunda divisão com 70 gols, além de ter a defesa mais sólida, com apenas 39 gols sofridos. Durante as últimas cinco partidas entre as duas equipes, o Thun venceu apenas uma vez, perdendo duas e empatando duas.

Apesar de ter garantido a promoção, o Thun teve um desempenho misto nas quatro últimas partidas, venceu apenas uma e perdeu duas. No entanto, o time teve um bom momento ao conquistar cinco vitórias consecutivas antes de suas últimas derrotas.

Informações sobre os Times

Para a partida deste domingo, o Lugano não enfrenta problemas com lesões, permitindo que o técnico utilize atacantes como Renato Steffen, Georgios Koutsias e Ezgjan Alioski. No meio-campo, Uran Bislimi, Anto Grgic e Daniel Dos Santos Correia devem ser os escolhidos, enquanto o goleiro Amir Saipi espera que os zagueiros Antonios Papadopoulos e Lars Lukas Mai ajudem a minimizar os ataques adversários.

O Thun sentirá a falta do meio-campista Mattias Kait, que está afastado por algumas semanas. Assim, Leonardo Bertone poderá formar dupla no meio-campo com Vasilije Janjicic. O ataque deve contar com Christopher Ibayi e Elmin Rastoder, enquanto a defesa incluirá os zagueiros Jan Bamert e Genis Montolio.

Prováveis Escalações

Lugano:

Goleiro: Saipi

Defesa: Zanotti, Papadopoulos, Mai, Wafi

Meio-campo: Bislimi, Grgic, Correia

Ataque: Steffen, Koutsias, Alioski

Thun:

Goleiro: Steffen

Defesa: Fehr, Bamert, Montolio, Heule

Meio-campo: Reichmuth, Bertone, Meichtry

Ataque: Ibayi, Rastoder

A expectativa é que o Lugano, apesar de seus desafios recentas, busque iniciar a temporada com uma vitória diante do Thun, que vem de uma recente promoção e pode ter dificuldades para se adaptar ao nível superior da competição.