Plantas recomendadas para interior que ajudam a aliviar alergias

Os desconfortos provocados pela rinite alérgica atingem milhões de brasileiros e, se você é um deles, sabe bem o quanto isso pode ser chato. Essa condição ocorre quando o sistema imunológico reage de forma exagerada a substâncias que, a princípio, parecem inofensivas, como poeira e pólen. A inflamação nas mucosas nasais causa sintomas inconvenientes e, em algumas épocas do ano, pode até piorar.

Mudanças sazonais costumam trazer mais episódios de rinite, mas esses incômodos podem aparecer durante todo o ano. A boa notícia é que existem métodos naturais que podem ajudar a aliviar os sintomas. Certas plantas, por exemplo, são ótimas aliadas para deixar o ar mais puro e, consequentemente, melhorar o nosso bem-estar.

Vamos conhecer algumas opções de plantas que podem ajudar no alívio natural da rinite alérgica?

Plantas que melhoram o ar

Existem várias plantas que têm a capacidade de purificar o ar dentro de casa. Elas ajudam a diminuir os poluentes e podem atenuar os efeitos da rinite. Confira algumas delas:

Lírio-da-paz

O lírio-da-paz, ou Spathiphyllum wallisii, é uma planta super eficiente. Ela consegue eliminar substâncias nocivas como formaldeído, benzeno e xileno, que estão presentes em produtos de uso cotidiano, como tintas e tecidos. Esses compostos podem irritar as vias nasais, então ter um lírio-da-paz em casa é uma boa ideia para quem sofre com rinite.

Areca-bambu

Outra excelente opção é a areca-bambu (Dypsis lutescens). Essa planta não só remove formaldeído, xileno e tolueno, como também aumenta a umidade do ambiente. Isso ajuda bastante a aliviar irritações respiratórias que vêm junto com a rinite alérgica.

Palmeira-ráfis

A palmeira-ráfis (Rhapis excelsa) é muito apreciada por embelezar os ambientes e, de quebra, é eficiente na retirada do formaldeído do ar. Ela também funciona como um umidificador natural, evitando crises alérgicas. Com tantas vantagens, fica difícil resistir a ter uma palmeira-ráfis em casa.

Fícus-benjamim

Por último, mas não menos importante, temos o fícus-benjamim (Ficus benjamina). Ele ajuda na purificação do ar e na remoção de poluentes como o formaldeído. É bom lembrar, no entanto, que esse fícus pode liberar partículas que causam alergias em algumas pessoas, então vale observar como seu corpo reage a essa planta.

Cuidados adicionais

Ter plantas em casa é uma excelente estratégia, mas não é tudo. É fundamental adotar outras medidas para melhorar o ambiente. Manter os cômodos limpos e arejados pode ajudar bastante a evitar crises alérgicas.

Uma dica valiosa é usar soro fisiológico para fazer a lavagem nasal com regularidade. Essa prática ajuda a eliminar alérgenos que possam estar nas vias respiratórias e complementa os efeitos benéficos das plantas.

Combinando as plantas certas com um bom hábito de limpeza, você cria uma proteção extra contra alérgenos, tornando o dia a dia mais confortável.