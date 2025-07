Qualidade de vida atrai em cidade do interior paulista pouco divulgada

Faz parte do interior de São Paulo, o município de Gavião Peixoto é um verdadeiro exemplo de qualidade de vida. Recentemente, um estudo do IPS Brasil utilizou o Índice de Progresso Social para medir o bem-estar na cidade, e os resultados foram impressionantes. Gavião Peixoto se mostrou uma cidade que atende bem as necessidades básicas dos seus habitantes, mesmo sendo pouco conhecida.

A excelência

Com uma nota de 74,49, Gavião Peixoto se destacou como a cidade com a melhor avaliação do Brasil. Essa nota reflete aspectos importantes como saúde, segurança e infraestrutura. Por lá, a criminalidade é baixa, o acesso à água potável e o saneamento básico estão em alto nível, o que garante um ambiente seguro e saudável para quem vive na cidade.

O ranking que avaliou a qualidade de vida também colocou Brasília, São Carlos (SP) e Goiânia nas próximas posições, mostrando que a competição é acirrada. Em sexta posição, aparece São Paulo, a maior metrópole do país, com uma nota de 68,79. No Nordeste, Vitória da Conquista, na Bahia, superou a capital Salvador, provando que o esforço em melhorar a qualidade de vida está presente em várias regiões.

Gavião Peixoto se apoiou em dados de várias fontes confiáveis, como CadÚnico e DataSUS, para garantir sua posição. Localizada a cerca de 300 km da capital paulista, a cidade é bem gerida e promete seguir promovendo melhorias contínuas para o bem-estar da população.

Com essa gestão, Gavião Peixoto poderá manter sua posição no topo do ranking e se tornar um exemplo para outras cidades brasileiras. É importante que outras administrações aprendam com essa experiência e busquem proporcionar uma vida digna e confortável para seus cidadãos.