Chevrolet Bolt 2026 é revelado em teaser oficial

Depois de dar uma pausa na produção em 2023, o Chevrolet Bolt está voltando com tudo ao mercado americano. A GM confirmou que o modelo vai ressurgir no ano-modelo 2027, atendendo ao clamor dos fãs que sentiram falta desse compacto elétrico. Tal como nos velhos tempos, o Bolt promete uma boa autonomia por um preço bem acessível.

Lançado em 2016 e começando a ser vendido no ano seguinte, o Bolt foi um marco como o primeiro carro elétrico de longo alcance da Chevrolet que realmente caiu nas graças do público. Custava por volta de US$ 27 mil e, ao longo do tempo, ganhou uma versão maior, o Bolt EUV. Mas a concorrência apertou e, infelizmente, o modelo saiu de linha. Agora, a estratégia da GM é focar na configuração maior, deixando a versão hatch de lado e apostando no estilo crossover, que está tão em alta.

### Visual Novo

O teaser que a GM soltou revela um visual bem diferente para o novo Bolt. A dianteira foi redesenhada e agora traz faróis full LED integrados ao para-choque, além de luzes diurnas bem elegantes. Atrás, as lanternas têm um novo formato horizontal que invade a coluna C — um detalhe que dá um ar mais esportivo e moderno. Para completar, novas rodas de liga leve prometem deixar o carro ainda mais atraente.

### Tecnologia em Alta

Uma das novidades mais interessantes é a adoção do conector de carregamento NACS, que é o mesmo usado pelos veículos da Tesla. Isso deve facilitar bastante a vida de quem precisa recarregar o carro em estações, já que esse tipo de plugue está se tornando mais comum. O Bolt será equipado com baterias LFP (lítio-ferro-fosfato), que são mais baratas e duráveis, utilizando a mesma plataforma de software e eletrificação que aparece em modelos como o Equinox EV e o Cadillac Lyriq.

### Preço Acessível

A GM promete que o novo Bolt continuará sendo o elétrico mais em conta da marca nos EUA, com preço estimado abaixo de US$ 30 mil. A ideia é manter a proposta de acessibilidade que fez sucesso na primeira geração, mas agora com uma produção que também seja mais rentável para a empresa. Para quem está de olho em trocar de carro e pensa em entrar no mundo elétrico sem gastar uma fortuna, essa pode ser uma opção e tanto.

Ainda temos que aguardar mais informações sobre equipamentos e autonomia, que devem ser divulgadas em breve. O objetivo da GM é fazer do Bolt 2027 um dos elétricos mais competitivos, equilibrando preço acessível, autonomia razoável e tecnologias atraentes para quem quer dar o passo para um carro elétrico sem estourar o orçamento.